В Госдуме объяснили, как будет оплачиваться работа в новогодние праздники

Согласно российскому законодательству, работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере за отработанный час. Такую оплату получат россияне, которые будут работать в период с 1 по 8 января, рассказал в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

«Согласно статье 112 Трудового кодекса, нерабочими праздничными днями в январе считаются 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 числа. Работа в эти дни подлежит оплате в повышенном размере, независимо от того, на какой системе оплаты труда находится сотрудник», — уточнил парламентарий.

Он отметил, что для сотрудников на окладе это будет означать прибавку сверх установленной месячной нормы рабочего времени, если работа в праздники выходит за ее пределы, дополнительные часы или дни подлежат оплате по двойной ставке.

По словам депутата, если работа в праздники укладывается в месячную норму, то оплата будет произведена по обычной ставке, без учета сверхурочной надбавки.

«Работники на сдельной оплате труда имеют право на двойные сдельные расценки за работу в праздничные дни. Те, кто трудится на почасовой оплате, также должны получать не менее двойной часовой ставки. Даже если рабочая смена приходится лишь частично на праздничный день, повышенная оплата распространяется на те часы, которые пришлись на праздник», — продолжил Гаврилов.

Он также напомнил, что по закону сотрудник может выбрать альтернативу двойной оплате в виде дополнительного дня отдыха за отработанный в праздники день. Подобный отгул важно согласовать с работодателем, но в этом случае оплата за работу в праздники будет производиться по одинарной ставке, а день отдыха не будет оплачен.

«Если же работодатель отказывается выполнить свои обязательства по оплате праздничной работы, сотрудник имеет право обратиться в государственную инспекцию труда или прокуратуру. Такие нарушения могут привести к административным штрафам для организации и ее должностных лиц», — предупредил депутат.

Приумножить доход можно, не только зарабатывая, но и положив сбережения на банковский вклад под высокие проценты. Эксперты Банки.ру создали подборку выгодных предложений.

Самые прибыльные* вклады на три месяца

Вкладчики продолжают предъявлять повышенный спрос на трехмесячные вклады. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила порядка 32%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 2 ноября 2024 года.