Россияне назвали плюсы и минусы накопительных счетов

Более половины россиян, которые имеют накопительные счета и вклады в банках, пополняют их раз в месяц, показало исследование Роскачества и «Финансы Mail».

«Наиболее популярная стратегия у россиян — пополнение накопительного счета один раз в месяц (об этом сообщили 52% опрошенных)», — цитирует результаты исследования РИА Новости.

15% участников опроса откладывают средства один раз в квартал, 8,9% — раз в полгода. 2,4% опрошенных пополняют накопительный счет каждый день.

84% россиян, как показало исследование, имеет банковские вклады и накопительные счета. 20,6% из тех, кто не имеет вкладов, объяснили, что не пользуются вкладами и накопительными счетами, потому что не доверяют банкам. 20,9% считают эти финансовые инструменты ненадежными. 53,5% не пользуются вкладами и счетами, потому что не имеют возможности откладывать свободные средства на будущее.

Для большинства россиян вклады и накопительные счета служат для получения пассивного дохода и наращивания подушки безопасности «на черный день». Также россияне с помощью этих инструментов копят деньги на отдых, покупку крупной техники и образование.

Главным недостатком накопительного счета большинство опрошенных россиян назвали низкую доходность по сравнению с вкладами, а главным его плюсом — возможность свободно распоряжаться денежными средствами: пополнять счет, снимать или переводить деньги.

Самые прибыльные накопительные счета

Накопительные счета наравне со вкладами выступают в текущий момент одним из самых интересных инструментов сбережения денежных средств. Часть банков готова предложить клиентам, открывающим накопительный счет, повышенные ставки, которые действуют в первые месяцы, что позволяет получить в этот период доходность по накопительному счету, сопоставимую с доходностью краткосрочных депозитов. Учитывая высокий интерес к данному инструменту сбережений, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил топ-10 накопительных счетов, представленных на нашем сайте. Вот четыре из них, которые можно оформить на Банки.ру:

Условия по накопительным счетам актуальны на 3 декабря 2024 года.