Россиянам назвали оптимальную долю сбережений в валюте

Оптимальная доля сбережений в валюте для россиян, получающих зарплату и осуществляющих основные расходы в рублях, составляет 30–40%, считает аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«Вопрос о том, какую иметь часть сбережений в валюте, в том числе в китайских юанях, является индивидуальным и зависит от финансовых целей, планов и возможностей. Чаще всего для тех, кто получает доход и несет основные расходы в рублях, оптимальна валютная доля в 30–40%», – сказал он «Газете.ру».

По его мнению, сегодня целесообразно создавать сбережения в юанях как валюте дружественной России страны и второй экономики мира. При этом не следует забывать, что валюта может как дорожать, так и снижаться в цене, отметил Буйволов.

Аналитик рекомендовал использовать для сбережений номинированные в юанях инструменты: вклад или юаневые облигации российских компаний.

А для тех, кто предпочитает сберегать в рублях, банки предлагают привлекательные проценты по накопительным счетам.

Самые прибыльные накопительные счета

Накопительные счета, наравне со вкладами, выступают в текущий момент одним из самых интересных инструментов сбережения денежных средств. Часть банков готова предложить клиентам, открывающим накопительный счет, повышенные ставки, которые действуют в первые месяцы, что на этот период позволяет получить доходность по накопительному счету, сопоставимую с доходностью краткосрочных депозитов. Учитывая высокий интерес к данному инструменту сбережений, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 накопительных счетов, представленных на нашем сайте. Вот четыре из них, которые можно оформить на Банки.ру: