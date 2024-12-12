Абсолют Банк ввел повышенную ставку по «Накопительному счету» для новых клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Теперь на первые два месяца действия накопительного счета для клиентов, у которых в течение трех последних месяцев в банке не было накопительных счетов или вкладов, установлена процентная ставка 20% годовых.
После истечения промопериода действует базовая процентная ставка 10% годовых.
Самые прибыльные накопительные счета
Накопительные счета (наравне с вкладами) выступают в текущий момент одним из самых интересных инструментов сбережения денежных средств. Часть банков готова предложить клиентам, открывающим накопительный счет, повышенные ставки, которые действуют в первые месяцы, что на этот период позволяет получить доходность по накопительному счету, сопоставимую с доходностью краткосрочных депозитов. Учитывая высокий интерес к данному инструменту сбережений, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 накопительных счетов, представленных на нашем сайте. Вот четыре из них, которые можно оформить на Банки.ру:
- «Накопительный ВТБ-Счет (на минимальный остаток)», Банк ВТБ
- «Накопительный счет», Газпромбанк
- «МТС счет», МТС Банк
- «Альфа-Счет (на минимальный остаток)», Альфа-Банк
* Условия по накопительным счетам актуальны на 3 декабря 2024 года.