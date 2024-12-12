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Абсолют Банк ввел повышенную ставку по накопительному счету

Дата публикации: 12.12.2024 15:13
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Абсолют Банк ввел повышенную ставку по накопительному счету
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Абсолют Банк

Абсолют Банк ввел повышенную ставку по «Накопительному счету» для новых клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Теперь на первые два месяца действия накопительного счета для клиентов, у которых в течение трех последних месяцев в банке не было накопительных счетов или вкладов, установлена процентная ставка 20% годовых.

После истечения промопериода действует базовая процентная ставка 10% годовых.

Самые прибыльные накопительные счета

Накопительные счета (наравне с вкладами) выступают в текущий момент одним из самых интересных инструментов сбережения денежных средств. Часть банков готова предложить клиентам, открывающим накопительный счет, повышенные ставки, которые действуют в первые месяцы, что на этот период позволяет получить доходность по накопительному счету, сопоставимую с доходностью краткосрочных депозитов. Учитывая высокий интерес к данному инструменту сбережений, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 накопительных счетов, представленных на нашем сайте. Вот четыре из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по накопительным счетам актуальны на 3 декабря 2024 года.

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