Какие денежные переводы отслеживают, кто может получить квартиру в наследство. Лучшие статьи недели

🔸 Как правильно закрыть кредитную карту и не накопить долги.
🔸 Какой накопительный счет выбрать? Эксперт назвал десять лучших вариантов.
🔸 Какую сумму дадут в ипотеку заемщику со средней российской зарплатой.
🔸 Банки и налоговая отслеживают денежные переводы. Рассказываем, какие платежи попадают под контроль.
🔸 Налоги вырастут в 2025 году. Как это повлияет на сбережения россиян.
🔸 Стоит ли брать ипотеку в 2025 году.
🔸 Кто может получить квартиру в наследство независимо от завещания.
🔸 Зарплату бюджетников проиндексируют на 13% в 2025 году, но другие работники получат больше денег.