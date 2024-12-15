Какие денежные переводы отслеживают, кто может получить квартиру в наследство. Лучшие статьи недели

🔸 Как правильно закрыть кредитную карту и не накопить долги.

🔸 Какой накопительный счет выбрать? Эксперт назвал десять лучших вариантов.

🔸 Какую сумму дадут в ипотеку заемщику со средней российской зарплатой.

🔸 Банки и налоговая отслеживают денежные переводы. Рассказываем, какие платежи попадают под контроль.

🔸 Налоги вырастут в 2025 году. Как это повлияет на сбережения россиян.

🔸 Стоит ли брать ипотеку в 2025 году.

🔸 Кто может получить квартиру в наследство независимо от завещания.

🔸 Зарплату бюджетников проиндексируют на 13% в 2025 году, но другие работники получат больше денег.