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Какие денежные переводы отслеживают, кто может получить квартиру в наследство. Лучшие статьи недели

Дата публикации: 15.12.2024 18:00
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Время прочтения: 1 минута
Какие денежные переводы отслеживают, кто может получить квартиру в наследство. Лучшие статьи недели
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

🔸 Как правильно закрыть кредитную карту и не накопить долги.

🔸 Какой накопительный счет выбрать? Эксперт назвал десять лучших вариантов.

🔸 Какую сумму дадут в ипотеку заемщику со средней российской зарплатой.

🔸 Банки и налоговая отслеживают денежные переводы. Рассказываем, какие платежи попадают под контроль.

🔸 Налоги вырастут в 2025 году. Как это повлияет на сбережения россиян.

🔸 Стоит ли брать ипотеку в 2025 году.

🔸 Кто может получить квартиру в наследство независимо от завещания.

🔸 Зарплату бюджетников проиндексируют на 13% в 2025 году, но другие работники получат больше денег.

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