Депутат ответила на предложение выплачивать всем пенсионерам 13-ю пенсию

Представить, что из Социального фонда дополнительно будут выплачивать пенсионерам 13-ю или 14-ю пенсию, очень сложно, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Думаю, что ни в этом году, ни в следующем жизни у такого законопроекта не будет, потому что сама природа страховой пенсии иная», — сказала Бессараб в комментарии для «Ленты.ру».

Для того, чтобы получать страховые пенсии, нужно иметь соответствующие индивидуальные пенсионные коэффициенты, напомнила она. Пенсия формируется из взносов, которые поступают в Социальный фонд через работодателя.

«Из наших взносов формируется пенсионный кошелек. Он рассчитан строго с учетом всех параметров, которые предлагает пенсионный бюджет, то есть рассчитан на страховую пенсию, по старости, по инвалидности, по потере кормильца, социальную пенсию по тем же параметрам», — сказала депутат.

Выделение средств для 13-й пенсии может создать дисбаланс, считает Бессараб.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) сообщил, что в 2025 году в Госдуму внесут законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения. Законопроект будет внесен повторно — в 2023 году он не был рассмотрен из-за юридических недочетов, которые теперь исправили.

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