В Москве взлетели цены на элитную недвижимость

Элитная недвижимость в Москве подорожала на 25,9% по сравнению с прошлым годом, пишет «Газета.ру» со ссылкой на данные компании «Ricci | Жилая недвижимость». Средняя цена квадратного метра в сегменте делюкс сейчас составляет 2,8 млн рублей.

Основной объем предложения по-прежнему сосредоточен в Центральном административном округе столицы. Если до 2019 года самыми застраиваемыми районами были Якиманка и Замоскворечье, то сейчас это Хамовники. За последние пять лет здесь в продажу вышло 67,6 тысячи кв. м нового жилья (или 12 новых корпусов).

В проектах делюкс и элитного сегментов девелоперы чаще всего используют классический стиль, который не выходит из моды и гармонично вписывается в существующую историческую застройку столицы. Помимо классики, в Москве появляются элитные дома и в стиле хайтек, ар-деко и модерн.

Также наблюдается тренд на стилизацию городских проектов в загородном формате: появляются комплексы с собственным лесопарком, набережной, озером или прудом на территории.

Эксперты прогнозируют замедление темпов строительства элитного жилья в ближайшей перспективе на фоне роста ключевой ставки, увеличения стоимости строительных материалов и сокращения числа привлекательных участков под застройку в центре Москвы, писал Банки.ру. Дефицит качественного предложения в этом сегменте может привести к дальнейшему росту цен.

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