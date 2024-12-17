Определены отрасли с самыми высокими зарплатами для пенсионеров

Самые высокие зарплаты для соискателей-пенсионеров предлагают в сфере доставки, грузоперевозок и логистики, показало исследование «Авито Работы» (результаты есть у Банки.ру).

Средняя предлагаемая зарплата для кандидатов пенсионного возраста в указанной отрасли выросла на 30% за год и достигла 111 308 рублей в месяц при полной занятости.

На втором месте оказалась строительная отрасль, где средние зарплатные предложения для кандидатов на пенсии составили 106 481 рубль ежемесячно (+2% за год).

Третье место — сфера ремонта и отделки помещений. Здесь работодатели предлагают в среднем около 103 084 рублей в месяц новым сотрудникам.

Исследование также показало, что больше всего новых возможностей для трудоустройства пенсионеров появилось в сфере клиентского сервиса. Средняя предлагаемая зарплата для кандидатов в отрасли составила 41 118 рублей в месяц.

Один из наиболее простых и безопасных способов приумножить сбережения, подходящий в том числе пенсионерам, — банковский вклад, напоминают эксперты.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

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