Хватит на всех? Что теперь будет с лимитами по семейной ипотеке

Минфин утвердил новую схему распределения лимитов по семейной ипотеке. Теперь все банки будут иметь равный доступ к субсидиям, а после их исчерпания на 95% распределением займется «ДОМ.РФ». Остаток в виде 5% будет разделен между банками согласно доле по выдаче кредитов за последние шесть месяцев. Параллельно Минфин увеличил общую сумму лимита по семейной ипотеке с 6,25 трлн до 8,65 трлн рублей.

Банки, которые приостанавливали выдачу семейной ипотеки из-за исчерпания лимитов, постепенно начинают возобновлять сделки. В частности, с 16 декабря семейную ипотеку снова выдает Сбербанк. В банке рассчитывают, что новый механизм выделения лимитных средств позволит избежать приостановки выдач в будущем и сделает процесс получения льготной ипотеки более предсказуемым для клиентов, сообщил Сбер. Руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова, напротив, считает, что эффект от нового механизма будет краткосрочным.

«Пересмотр механизма перераспределения лимитов может поддержать выдачи, но эффект, скорее всего, будет краткосрочным. При высокой ключевой ставке и сохраняющемся высоком спросе на семейную ипотеку вновь выделенные на субсидирование средства могут также быстро заканчиваться», — говорит она.

Ситуация с семейной ипотекой схожа с той, что наблюдалась в сельской ипотеке, когда в условиях ажиотажного спроса крупные банки исчерпывали новые лимиты практически сразу после объявления о возобновлении приема заявок, напоминает эксперт. По ее мнению, исправить ситуацию может только снижение ключевой ставки, но, скорее всего, ранее середины 2025 года этого не произойдет.

«Высокая ключевая ставка влечет за собой увеличение расходов из бюджета на субсидирование ставок по льготным программам для банков. Из выделяемых лимитов также ведется субсидирование недополученных доходов по ранее выданным кредитам, поэтому у банков остается меньше денег на выдачу новых ссуд. Поэтому тем, кто собирается брать семейную ипотеку, с заявкой лучше поторопиться», — резюмирует Солдатенкова.

Предложения банков по семейной ипотеке*