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Вкладчикам раскрыли, как получить максимальную выгоду от новогодних ставок по вкладам

Дата публикации: 19.12.2024 09:56
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Время прочтения: 2 минуты
Вкладчикам раскрыли, как получить максимальную выгоду от новогодних ставок по вкладам
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банки стали предлагать повышенные ставки по вкладам на фоне подъема ключевой ставки ЦБ — в некоторых случаях доходность новогодних предложений доходит до 25% годовых, обратила внимание доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Такими предложениями, как считает эксперт, разумно воспользоваться сейчас, однако относиться к ним стоит внимательно.

«Изучите информацию на сайте Банка России о средних ставках по депозитам в целях проверки, насколько рискованным может стать такой вклад, если он предлагается в банке, не входящем в список системообразующих», — сказала Валишвили «Прайму».

При этом эксперт рекомендует сочетать срочный вклад и накопительный счет. Вклад позволит получить максимальную доходность, а накопительный счет — оперативно распоряжаться средствами, получая процент на остаток.

По накопительным счетам банки сейчас также предлагают привлекательные условия для ряда клиентов. По мнению эксперта, в конце декабря стоит выбрать именно накопительный счет, так как в январе банки снова могут поднять ставки по вкладам, и тогда полученный по счету доход можно будет переложить на депозит.

Самые прибыльные накопительные счета

Накопительные счета наравне со вкладами выступают в текущий момент одним из самых интересных инструментов сбережения денежных средств. Часть банков готова предложить клиентам, открывающим накопительный счет, повышенные ставки, которые действуют в первые месяцы, что на этот период позволяет получить доходность по накопительному счету, сопоставимую с доходностью краткосрочных депозитов. Учитывая высокий интерес к данному инструменту сбережений, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 накопительных счетов, представленных на нашем сайте. Вот четыре из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по накопительным счетам актуальны на 3 декабря 2024 года.

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