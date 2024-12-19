Вкладчикам раскрыли, как получить максимальную выгоду от новогодних ставок по вкладам

Банки стали предлагать повышенные ставки по вкладам на фоне подъема ключевой ставки ЦБ — в некоторых случаях доходность новогодних предложений доходит до 25% годовых, обратила внимание доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Такими предложениями, как считает эксперт, разумно воспользоваться сейчас, однако относиться к ним стоит внимательно.

«Изучите информацию на сайте Банка России о средних ставках по депозитам в целях проверки, насколько рискованным может стать такой вклад, если он предлагается в банке, не входящем в список системообразующих», — сказала Валишвили «Прайму».

При этом эксперт рекомендует сочетать срочный вклад и накопительный счет. Вклад позволит получить максимальную доходность, а накопительный счет — оперативно распоряжаться средствами, получая процент на остаток.

По накопительным счетам банки сейчас также предлагают привлекательные условия для ряда клиентов. По мнению эксперта, в конце декабря стоит выбрать именно накопительный счет, так как в январе банки снова могут поднять ставки по вкладам, и тогда полученный по счету доход можно будет переложить на депозит.

Самые прибыльные накопительные счета

Накопительные счета наравне со вкладами выступают в текущий момент одним из самых интересных инструментов сбережения денежных средств. Часть банков готова предложить клиентам, открывающим накопительный счет, повышенные ставки, которые действуют в первые месяцы, что на этот период позволяет получить доходность по накопительному счету, сопоставимую с доходностью краткосрочных депозитов. Учитывая высокий интерес к данному инструменту сбережений, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 накопительных счетов, представленных на нашем сайте. Вот четыре из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по накопительным счетам актуальны на 3 декабря 2024 года.