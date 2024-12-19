Ипотека под 100%: как это возможно

Банки начали задирать ставки по ипотеке до 100% годовых, рассказал на прошлой неделе заместитель министра финансов Иван Чебесков. По его словам, кредитные организации завышают ставки до такого уровня, выдавая так называемую комбинированную ипотеку, когда заемщик берет льготную ипотеку, но ему не хватает максимально возможной в рамках этой программы суммы, и оставшуюся часть ссуды он оформляет по рыночной ставке.

Руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова сомневается, что ставки действительно могут достигать 100%, отмечая, что в теории такое возможно: в октябре Банк России отменил ограничения на верхнюю границу полной стоимости кредита в ипотечном сегменте.

«В теории такая запредельная ставка возможна, к ней банки могут прибегать, чтобы максимально минимизировать спрос. Но на практике максимальная ставка по рыночной ипотеке, которую мы на 17 декабря фиксируем в базе нашего финансового маркетплейса, составляет 33,3% годовых, а максимальная ПСК — 44% годовых», — говорит Солдатенкова.

Эти показатели актуальны для кредитов на нежилую недвижимость и земельные участки — менее ликвидные объекты, чем квартиры, подчеркивает эксперт. По ипотеке же на приобретение квартиры в новостройке максимальная ставка составляет 31% годовых, а максимальная ПСК — 40,3% годовых, отмечает она.

По мнению эксперта, ставка в 100% возможна, если в числе прочего в нее «зашиты» расходы заемщика на оплату комиссии, которую некоторые банки практикуют совместно с застройщиками, например, за выдачу кредита с пониженным процентным взносом.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя заявление замглавы Минфина об ипотеке под 100%, назвал «придурками» заемщиков, которые соглашаются брать кредит по такой ставке.