Путин прокомментировал грядущее решение ЦБ по ключевой ставке

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не сообщала Владимиру Путину, какое в пятницу будет принято решение по ключевой ставке, заявил президент на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«Нет, она мне не говорит, какая будет ставка. Она сама, наверное, этого пока не знает. Потому что они обсуждают это на совете директоров, на своей "комсомольской ячейке", и в ходе дискуссии принимают окончательное решение», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

При этом глава государства надеется, что следующее решение по ключевой ставке будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня.

В октябре совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до рекордного уровня 21% годовых. Следующее заседание совета директоров по ключевой ставке намечено на 20 декабря 2024 года.

Пока ключевая ставка находится на высоком уровне, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.

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