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Путин прокомментировал грядущее решение ЦБ по ключевой ставке

Дата публикации: 19.12.2024 15:51
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Время прочтения: 1 минута
Путин прокомментировал грядущее решение ЦБ по ключевой ставке
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не сообщала Владимиру Путину, какое в пятницу будет принято решение по ключевой ставке, заявил президент на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«Нет, она мне не говорит, какая будет ставка. Она сама, наверное, этого пока не знает. Потому что они обсуждают это на совете директоров, на своей "комсомольской ячейке", и в ходе дискуссии принимают окончательное решение», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

При этом глава государства надеется, что следующее решение по ключевой ставке будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня.

В октябре совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до рекордного уровня 21% годовых. Следующее заседание совета директоров по ключевой ставке намечено на 20 декабря 2024 года.

Пока ключевая ставка находится на высоком уровне, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.

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