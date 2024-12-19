Почта Банк запустил новый вклад со ставкой до 28,5% годовых

Почта Банк запустил новый депозит «Максимальная выгода» со ставкой до 28,5% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации. Продукт сочетает в себе классический вклад и программу долгосрочных сбережений.

Ставку в размере 28,5% годовых можно получить при одновременном оформлении программы долгосрочных сбережений на сумму от 30 тысяч рублей и вклада на сумму от 10 тысяч рублей на три месяца.

На сумму вклада, превышающую первоначальный взнос в программу долгосрочных сбережений, действует ставка 21% годовых. Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Проценты начисляются в конце срока действия вклада.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.