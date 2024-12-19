Минфин отреагировал на слова Путина о лимитах по льготной ипотеке

Министерство финансов подготовит изменения в правила семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов, сообщили в ведомстве. Таким образом Минфин отреагировал на слова президента России Владимира Путина, который во время итоговой пресс-конференции назвал ситуацию с исчерпанием лимитов «безобразием» и заявил, что никаких лимитов в семейной ипотеке «быть не должно».

«С учетом поручения президента РФ по итогам прямой линии Минфин России подготовит изменения в правила семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов», — говорится в Telegram-канале Минфина.

В отдельных банках вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов уже решен, заявили в ведомстве.

«Сейчас все банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе. Выдача ни в одном из банков не приостанавливается», — заверил Минфин.

В министерстве пояснили, что лимиты — это техническая величина, определяющая объем кредитов, которые банки могут выдать в рамках программы. Их основная цель — прогнозирование расходов бюджета.

В пресс-службе банка ВТБ, комментируя заявление президента о «безобразии» с лимитами, заявили, что, учитывая огромный спрос на льготную ипотеку, «важно обеспечить более равномерную работу госпрограмм и дать возможность россиянам покупать жилье тогда, когда им это действительно нужно, и без лишнего ажиотажа».

Ранее руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова рассказала, сможет ли новый механизм распределения лимитов решить проблему с досрочным исчерпанием и приостановкой выдач.

Предложения банков по семейной ипотеке*

В условиях высокой ключевой ставки возможности банков по выдачам семейной ипотеки сокращаются. Связано это с тем, что размер компенсации от государства по каждому выданному кредиту увеличивается, кроме того, из выделенных лимитов компенсируются недополученные доходы банков и по ранее оформленным кредитам, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Поэтому, если вы планируете оформить такой кредит, с заявкой лучше поторопиться, считает эксперт.

* Предложение актуально на дату публикации материала.

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