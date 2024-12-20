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«Переломный момент»: Аксаков объяснил неожиданное решение ЦБ по ставке

Дата публикации: 20.12.2024 14:06
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Время прочтения: 2 минуты
«Переломный момент»: Аксаков объяснил неожиданное решение ЦБ по ставке
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых является сигналом об изменении тренда, считает председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, последовательная жесткая кредитно-денежная политика (ДКП) дает свои результаты, и можно рассчитывать на постепенное снижение ставок в 2025 году.

Сегодня Банк России на очередном заседании совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Кроме того, ЦБ заявил, что будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции.

Регулятор, по мнению Аксакова, принял во внимание фактор сезонности — перед Новым годом потребительская активность растет, а цены поднимаются. Кроме того, идет охлаждение розничного кредитования, увеличиваются сбережения граждан, темпы роста корпоративного кредитования тоже начали снижаться.

«Сейчас переломный момент. Рассчитываю, что в январе — феврале, когда ажиотажный спрос схлынет, инфляционный тренд будет более обнадеживающим, а результаты жесткой ДКП проявятся сильнее. Тогда у Банка России будут основания для того, чтобы рассмотреть возможность снижения ключевой ставки. Надеюсь, что регулятор сможет начать снижать ставку уже в первом полугодии, а к концу 2025 года мы сможем прийти к уровню 17% годовых», — заключил Аксаков.

Пока ключевая ставка находится на высоком уровне, есть возможность открыть вклад на привлекательных условиях.

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