«Переломный момент»: Аксаков объяснил неожиданное решение ЦБ по ставке

Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых является сигналом об изменении тренда, считает председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, последовательная жесткая кредитно-денежная политика (ДКП) дает свои результаты, и можно рассчитывать на постепенное снижение ставок в 2025 году.

Сегодня Банк России на очередном заседании совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Кроме того, ЦБ заявил, что будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции.

Регулятор, по мнению Аксакова, принял во внимание фактор сезонности — перед Новым годом потребительская активность растет, а цены поднимаются. Кроме того, идет охлаждение розничного кредитования, увеличиваются сбережения граждан, темпы роста корпоративного кредитования тоже начали снижаться.

«Сейчас переломный момент. Рассчитываю, что в январе — феврале, когда ажиотажный спрос схлынет, инфляционный тренд будет более обнадеживающим, а результаты жесткой ДКП проявятся сильнее. Тогда у Банка России будут основания для того, чтобы рассмотреть возможность снижения ключевой ставки. Надеюсь, что регулятор сможет начать снижать ставку уже в первом полугодии, а к концу 2025 года мы сможем прийти к уровню 17% годовых», — заключил Аксаков.

Пока ключевая ставка находится на высоком уровне, есть возможность открыть вклад на привлекательных условиях.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых депозитов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.