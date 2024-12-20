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ВТБ сообщил, что ставки по вкладам достигли своего пика

Дата публикации: 20.12.2024 14:26
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ВТБ сообщил, что ставки по вкладам достигли своего пика
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

После решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%, ставки по накопительным продуктам зафиксируются на пиковых значениях, считает заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

На этой неделе крупнейшие российские банки улучшили свои условия для вкладчиков. В частности, ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях на короткие сроки для новых и текущих клиентов до 24% годовых.

Такие значения, как ожидают в ВТБ, станут для рынка пиковыми и в течение следующего года не будут значительно меняться. Стоимость розничных кредитов после сохранения ключевой ставки, вероятно, также останется на прежнем уровне.

Розничное кредитование, по словам Горшкова, станет в следующем году «неприступной крепостью» и покажет радикальное снижение в объемах продаж. ВТБ прогнозирует, что в 2025 году банки выдадут физлицам около 9,5 трлн рублей — почти на 30% ниже, чем в этом году.

ВТБ пока не принял решение по условиям своих розничных кредитных продуктов. Банк будет ориентироваться на общую стоимость фондирования и динамику портфелей, стремясь не допустить излишней финансовой нагрузки на клиентов.

«Брать кредиты у банка — дорого, а значит, рынок розничного кредитования продолжит “сжиматься”. Поэтому выгоднее отправить свободные средства на депозит. Сейчас можно открыть вклад под праздники и к следующему Новому году увеличить свой капитал почти на четверть», — заключил Георгий Горшков.

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