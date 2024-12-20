ВТБ сообщил, что ставки по вкладам достигли своего пика

После решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%, ставки по накопительным продуктам зафиксируются на пиковых значениях, считает заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

На этой неделе крупнейшие российские банки улучшили свои условия для вкладчиков. В частности, ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях на короткие сроки для новых и текущих клиентов до 24% годовых.

Такие значения, как ожидают в ВТБ, станут для рынка пиковыми и в течение следующего года не будут значительно меняться. Стоимость розничных кредитов после сохранения ключевой ставки, вероятно, также останется на прежнем уровне.

Розничное кредитование, по словам Горшкова, станет в следующем году «неприступной крепостью» и покажет радикальное снижение в объемах продаж. ВТБ прогнозирует, что в 2025 году банки выдадут физлицам около 9,5 трлн рублей — почти на 30% ниже, чем в этом году.

ВТБ пока не принял решение по условиям своих розничных кредитных продуктов. Банк будет ориентироваться на общую стоимость фондирования и динамику портфелей, стремясь не допустить излишней финансовой нагрузки на клиентов.

«Брать кредиты у банка — дорого, а значит, рынок розничного кредитования продолжит “сжиматься”. Поэтому выгоднее отправить свободные средства на депозит. Сейчас можно открыть вклад под праздники и к следующему Новому году увеличить свой капитал почти на четверть», — заключил Георгий Горшков.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых депозитов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

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