Будут ли банки снижать ставки по депозитам после решения ЦБ: ответ аналитика

Банки, которые повышали ставки по вкладам перед заседанием Центробанка, не будут в ближайшее время пересматривать условия по депозитам в сторону ухудшения, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Сегодня Банк России на очередном заседании совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом регулятор добавил, что будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции.

Однако, несмотря на решение регулятора, Зварич не ждет резких изменений в ставках по вкладам.

«Удержанию ставок по вкладам на текущих уровнях будет способствовать сохранение рисков дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в начале следующего года, в случае отсутствия позитивных изменений в динамике инфляции и инфляционных ожиданий, а также на фоне преобладания проинфляционных рисков», — объяснил аналитик.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.