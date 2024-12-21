Доходность по вкладам падает, дилеры отказываются от китайских автомобилей. Обзор Банки.ру

📰 Центробанк 20 декабря принял решение сохранить ключевую ставку в 21% годовых, последствия такого решения оценили опрошенные «Известиями» эксперты. По их словам, сохранить ставку на прежнем уровне позволило торможение кредитования. Это окажет поддержку рублю, в то же время регулятор дал сигнал, что сохраняет жесткую риторику и готовность к дальнейшему ужесточению политики.

📰 В России наблюдается значительный рост числа личных фондов — больше сотни, подавляющее большинство было открыто летом 2024 года, пишет «Коммерсант». Такие фонды по сути являются альтернативой иностранным трастам и наследным фондам. В российском правовом поле они являются НКО, управляющими переданным в их ведение имуществом. Минимальный размер капитала составляет 100 млн рублей.

📰 Спрос на жилье в новостройках будет снижаться в 2025 году вплоть до 20–25% к 2024 году, при этом цены будут расти в соотношении с инфляцией, сообщает РБК. Аналитики полагают, что на некоторые объекты возможны скидки от застройщиков, а стоимость переоцененных объектов может упасть до 20%.

📰 Автодилеры в России начали отказываться от части китайских брендов, количество контрактов сократилось у Kaiyi и Livan, в 2025 году еще несколько компаний насовсем уйдут с российского рынка, передает «Коммерсант». Эксперты поясняют, что это касается только брендов из КНР с минимальной базой клиентов, поскольку после повышения утильсбора с 1 января они потеряют свою конкурентоспособность.

📰 Банки начнут снижать ставки по вкладам, предупредила глава ЦБ Эльвира Набиуллина после решения регулятора сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Это связано с сокращением кредитования: стоимость займов станет ниже, вслед за этим вниз пойдет и доходность по депозитам. Рынок ждал повышения ставки в декабре, часть финансовых организаций предлагали краткосрочные вклады с доходностью до 26%. Однако опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что до конца года ждать снижения ставок по вкладам не стоит, а дальше банки будут ориентироваться на ДКП Банка России.

Самые прибыльные* вклады на три месяца

Вкладчики продолжают предъявлять повышенный спрос на трехмесячные вклады. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила порядка 32%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 2 ноября 2024 года.