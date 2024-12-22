В январе в России заработает новый инструмент накоплений

В России с 1 января 2025 года появится новый инструмент накоплений — долевое страхование жизни (ДСЖ; тип страхования, при котором часть страховых взносов идет в инвестиционные фонды, а остальная — на страховую защиту, то есть инструмент сочетает страхование и инвестирование). Опрошенные РБК эксперты перечислили плюсы и минусы этого вида накоплений.

Если страховое событие случается, инвестор получает дополнительную сумму средств помимо той, что была накоплена в инвестиционной части. Если оно не наступает, по окончании договора человек забирает накопленную инвестиционную часть.

Человек может самостоятельно выбирать паи (фондов открытого или закрытого типа), в которые страховщик будет инвестировать полученные средства, инвестиционный риск в этом случае несет сам клиент. Соотношение страховой и инвестиционной частей тоже может быть любым, смотря какие потребности у клиента.

Страховая часть может содержать как страхование жизни, так и ДМС для случаев, когда человек теряет трудоспособность, работу, приобретает критические заболевания и т. д.

Плюсами ДСЖ станут прозрачность вложений (можно всегда проверить состояние инвестиционного счета и управлять им), потенциально высокий доход, выбор выгодоприобретателя (клиент может указать лицо, которое получит выплаты), возможность ребалансировки активов.

Минусами ДСЖ являются риски потери вложений (зависит от ситуации на фондовом рынке), ограниченный выбор активов для инвестиционной части, пока не принятые на законодательном уровне налоговые льготы и отсутствие требований к исполнителю по реализации права клиента управлять инвестициями.

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