Россиян предостерегли от оформления высокодоходных вкладов в малоизвестных банках

Банки ожидали, что ЦБ России снова поднимет ключевую ставку по итогам заседания в декабре, поэтому начали конкуренцию за вкладчиков, стремясь предложить наиболее выгодные условия по депозитам, вплоть до 26% годовых. Но такие условия могут быть привлекательными лишь на первый взгляд, рассказал АБН24 доктор экономических наук Андрей Марголин.

«Высокие процентные ставки требуют от банков продуманной стратегии. Чтобы выплатить вкладчикам обещанные проценты, банк должен получать доходы от своих проектов, которые превышают эти ставки. Это трудно, поэтому репутация банка здесь имеет решающее значение», — подчеркнул экономист.

Системообразующие банки являются более устойчивыми, и выше шанс, что они исполнят свои обязательства. А малые и малоизвестные финансовые организации могут за очень выгодными условиями скрывать повышенные риски, предупредил эксперт.

«Инвесторы условно делятся на консервативных и агрессивных. Консервативного инвестора в банки, которые малоизвестны, калачом не заманишь. А инвестор, склонный к риску, будет пытаться воспользоваться высокими ставками независимо от наших рекомендаций», — отметил Марголин.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.

Если вкладчик не готов рисковать сбережениями, лучше отдать предпочтение системным банкам или проверенным вариантам инвестиций с умеренными ставками. Тем, кто хочет получить возможность гибкого управления средствами, подойдут накопительные счета, позволяющие снимать деньги без потери процентов. По срочным вкладам банки предлагают более высокие ставки, но требуют заморозки средств на указанный в договоре срок.

«Есть простой принцип: зарабатывай там, где ты являешься профессионалом. Если вы не эксперт в инвестициях, отдавайте предпочтение самым надежным вариантам. Надежность должна быть важнее, чем доходность», — резюмировал специалист.

Самые прибыльные накопительные счета

Накопительные счета наравне со вкладами выступают в текущий момент одним из самых интересных инструментов сбережения денежных средств. Часть банков готова предложить клиентам, открывающим накопительный счет, повышенные ставки, которые действуют в первые месяцы, что на этот период позволяет получить доходность по накопительному счету, сопоставимую с доходностью краткосрочных депозитов. Учитывая высокий интерес к данному инструменту сбережений, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил топ-10 накопительных счетов, представленных на нашем сайте. Вот четыре из них, которые можно оформить на Банки.ру:

Условия по накопительным счетам актуальны на 3 декабря 2024 года.