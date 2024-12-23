В Совкомбанке рассказали, что теперь будет с ключевой ставкой и депозитами

Банк России будет удерживать ключевую ставку на текущем уровне 21% весь 2025 год, прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его мнению, открывать депозит в данный момент выгодно.

На прошлой неделе Центробанк неожиданно для рынка сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 21%. Регулятор также несколько смягчил сигнал и указал на то, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании».

«В базовом сценарии мы ожидаем, что инфляция будет снижаться медленно и Банк России будет удерживать ключевую ставку на текущем уровне 21% весь 2025 год.

«Кроме этого, мы допускаем, что Банк России может повысить ключевую ставку на ближайших заседаниях, если будет чрезмерное смягчение финансовых условий и инфляция не будет замедляться», — говорит Васильев.

Россиянам, по словам аналитика, стоит быть готовыми к тому, что этот период жесткой монетарной политики может оказаться длительным и растянуться на несколько лет.

«Мы считаем, что в ближайшие месяцы ставки по вкладам будут находится на своих максимальных уровнях. В целом мы полагаем, что открывать депозит сейчас выгодно. При официальной инфляции около 9,5% ставки по депозитам сейчас составляют 20–22% и выше», — добавляет эксперт.

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