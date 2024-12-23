Альфа-Банк понизил ставки по вкладам после решения ЦБ по ключевой ставке. На это обратил внимание РБК.

Ставки снизились на 3–5 п. п. По вкладу «Альфа-Вклад Новые деньги» снижены ставки по вкладам сроком свыше года. По годовому депозиту при вложении новых денег ставка составляет 24%, по вкладам на полтора, два и три года — 22%. Ранее доходность составляла 25%.

Для денег, которые уже были были размещены в банке в предыдущие 90 дней, надбавка не применяется, и максимальная ставка составляет 22,98% годовых при вложении средств на три месяца. Минимальная сумма вложений — 50 тысяч рублей.

По вкладу «Альфа-Вклад. Пенсионный» на сроках два и три года ставка была снижена до 21% годовых (25,51% и 26% ранее). Без капитализации максимальная ставка составит 23,12% на сроке три месяца. Минимальная сумма — 10 тысяч рублей.

В пятницу Банк России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

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