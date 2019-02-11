Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Instant Issue

Visa Classic Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay; Cash Back до 40% за онлайн покупки по ссылке интернет-магазина, размещенного на сайте банка, раздел «Cash – back за покупки в интернете» (начисляются через 2-6 недель) Использование собственных средств возможно Начисление процентов на остаток средств на счете 2% годовых - на остаток от 500 000 руб., 4% годовых - 10 000-499 999,99 руб. от 2% до 4% Выпуск и годовое обслуживание 0 - 10 950 ₽ 30 руб. в день, плата не взимается при отсутствии задолженности Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация возможен выпуск UnionPay Classic в качестве дополнительной карты;

СМС-информирование - 89 руб. ежемесячно;

ставка на просроченную задолженность - 20% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно Условия кредитования Размер кредитного лимита до 70 000 ₽ Льготный период до 1850 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит процент начисляются по ставке 20% годовых за весь срок пользования кредитом, если задолженность не была погашена в течение льготного периода 20% Погашение кредита

1% от суммы основного долга + начисленная плата за обслуживание карты, мин. 100 руб. минимальный ежемесячный платеж:1% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 18 до 71 года Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

не требуется подтверждение дохода не требуется для лиц старше 26 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатная выдача наличных;

длительный льготный период на любые операции;

начисление процентов на остаток Минусы ежедневная комиссия за пользование кредитом;

дорогое СМС-информирование Особые ограничения для лиц до 26 лет: стаж работы от 12 месяцев, требуется подтверждение дохода и оформление онлайн заявки недоступно;

первоначально выдается неименная карта, затем она может быть бесплатно перевыпущена на именную Дата актуализации 11.02.2019 22:36 Оформить карту 939 заявок за 30 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.