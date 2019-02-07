Citi Ultima Select
- ставка от 13,9% годовых
- кредитный лимит до 1 500 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 9 000 ₽
- cash back до 4%
- бонусная программа
- Mastercard World Elite
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
до 4% при участии в акции "Сезон подарков" (до 19.03.2019)
- Другое
- Для путешествий
- Супермаркеты
- Заправки
бонусная программа Citi Select: за каждую покупку держателю карты начисляются специальные бонусные единицы - "селекты", которые обмениваются на бонусные баллы программ лояльности компаний-партнеров, промокоды компаний-партнеров, а также на денежные средства в рамках сервиса Cash Back Pro (возврат стоимости ранее совершенных покупок в определенных категориях):
бонусная программа Citi Select: за каждую покупку держателю карты начисляются бонусные единицы в размере:
- 25 000 приветственных селектов после совершения операций на общую сумму от 30 000 руб. в течение 60 дней с момента выпуска карты;
- 2,5 селекта за каждые 30 руб. покупок (+2,5 селекта за покупки за рубежом или через интернет в иностранной валюте (акция 01.01.2019-31.03.2019)
обмен селектов возможен на баллы программ лояльности компаний-партнеров, промокоды компаний-партнеров, поездки от 100 руб. в любом из сервисов такси, а также на денежные средства в рамках сервиса Cash Back Pro (возврат стоимости ранее совершенных покупок в определенных категориях), курс обмена:
- 5 селектов = 1 руб. в категориях "Путешествия", "Кинотеатры", "Рестораны", "АЗС", "М.Видео" и "Gett";
- 8 селектов = 1 руб. в категории "Шопинг";
- 10 000 селектов = 1 000 руб. (Cash Back)
в рамках акции Платите селектами!: 11 селектов =1 руб. в категориях "Такси" и "Супермаркеты"
стоимость указана с учетом 40% скидки на весь срок действия карты при оформлении карты с 01.01.2019 по 31.03.2019.
4,9%, мин. 490 руб.
услуга не предоставляется
4,9%, мин. 490 руб.
услуга не предоставляется
- страхование выезжающих за рубеж с покрытием до 500 000 долл.;
- конвертация - по курсу банка;
- неустойка за просроченную задолженность - 20% годовых;
- СМС-информирование (Citibank Alerting Service), карта Priority Pass, консьерж-сервис - бесплатно;
- круглосуточное обслуживание по телефону в службе CitiGold CitiPhone
- операции оплаты товаров и услуг
- справка 2-НДФЛ
- не требуется
- постоянная
- бонусная программа;
- бесплатные СМС-информирование, выпуск карты Priority Pass, консьерж-сервис и полис ВЗР;
- крупная сумма кредитного лимита;
- пониженная ставка по операциям в рассрочку
- высокая комиссия за снятие наличных
- льготный период не распространяется на снятие наличных и на операции, переведенные в рассрочку;
- подтвержденный ежемесячный доход за 3 последних месяца (после уплаты налогов и других обязательных сборов) от 200 000 руб. в месяц
- Адрес
- 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
- Сайт
- www.citibank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-75-758 800 700-38-38 — единая справочная служба