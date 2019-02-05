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Ситибанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Аэрофлот

Visa Classic «Кредитная карта Аэрофлот-Ситибанк» — Ситибанк
Основные характеристики
  • ставка от 13,9% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • cash back до 4%
  • бонусная программа
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • бесконтактная оплата проезда (БОП)
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • оплата проезда в метро и наземного городского транспорта г. Москвы (ГУП Мосгортранс)
Cash Back
до 4%
  • до 4% при участии в акции "Сезон подарков" (до 19.03.2019)
Бонусы
  • Для путешествий

Программа Аэрофлот Бонус: начисление бонусных миль за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменивать на билет авиакомпании "Аэрофлот", повышение класса обслуживания, услуги от компаний-партнеров программы:

  • 1 000 приветственных миль;
  • 1 миля за каждые 60 руб. покупок (+1 миля за покупки за рубежом или через интернет в иностранной валюте (акция 01.01.2019-31.03.2019)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

со 2- го года: 950 руб.

плата за первый год обслуживания не взимается в рамках акции "Праздник всегда с тобой" до 01.10.2019

Снятие наличных в банкоматах банка

4,9%, мин. 490 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9%, мин. 490 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • неустойка за просроченную задолженность - 20% годовых;
  • транспортное приложение (услуга Citi Express) - 65 руб. в месяц;
  • СМС-информирование (Citibank Alerting Service) - 89 руб. в месяц;
  • возможен cash back при участии в акции "Сезон подарков" (до 19.03.2019)
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 300 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 13,9% до 32,9%
13,9–29,9% - с оплатой в рассрочку, 20,9–32,9% - без оплаты в рассрочку
Погашение кредита
Согласно индивидуальным условиям кредитного договора.
Требования и документы
Возраст
от 22 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • косвенное подтверждение доходов

при отсутствии 2-НДФЛ предоставляется документ на выбор: СТС / копия загранпаспорта с отметками о выезде за рубеж в течение последних 6 месяцев (вариант "после поездки") / копия загранпаспорта, копия посадочного талона либо копия авиабилета (вариант "до поездки")

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • начисление бонусных миль за расчеты по карте;
  • доступно транспортное приложение;
  • различные формы подтверждения дохода;
  • бесплатный 1-й год обслуживания карты
Минусы
  • высокая комиссия за снятие наличных;
  • дорогое СМС-информирование
Особые ограничения
  • льготный период не распространяется на снятие наличных и на операции, переведенные в рассрочку
Дата актуализации
05.02.2019 22:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Аэрофлот» в 8 городах России
213 310
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
Адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
Сайт
www.citibank.ru
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Телефоны
(495) 775-75-75
8 800 700-38-38 — единая справочная служба