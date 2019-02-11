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Карта путешественника
Visa Classic «Карта путешественника» — Восточный Банк
Основные характеристики
- ставка от 24% годовых
- кредитный лимит до 400 000 ₽
- льготный период до 56 дней
- годовое обслуживание 1 000 ₽
- cash back
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Instant Issue
- Visa Classic
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay;
Cash Back
до 40% за онлайн покупки по ссылке интернет-магазина, размещенного на сайте банка, раздел «Cash – back за покупки в интернете» (начисляются через 2-6 недель)
Бонусы
- Для путешествий
начисление бонусных миль за безналичную оплату товаров и услуг, которыми в дальнейшем можно компенсировать в течение 90 дней полную стоимость покупок в категориях "Авиабилеты", "Аренда автомобилей" и "Бронирование отелей" через интернет-банк, списание миль осуществляется по определенной шкале в интернет-банке:
- 10% за покупки на сайте vostbank.onetwotrip.com;
- 5% в категориях "Авиалинии", "Ж/д билеты", "Аренда автомобилей" и "Бронирование отелей";
- 2% за прочие покупки
макс. размер операций для начисления миль - 100 000 руб. в месяц, срок действия миль - 2 года
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2% до 4%
2% годовых - на остаток от 500 000 руб., 4% годовых - 10 000-499 999,99 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
1 000 ₽
единовременно за выпуск карты
Снятие наличных в банкоматах банка
4,9% + 399 руб. (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в ПВН банка
4,9% + 399 руб. (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4,9% + 399 руб. (90 руб. за счет собственных средств);
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4,9% + 399 руб. (90 руб. за счет собственных средств);
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 89 руб. ежемесячно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- штраф за пропуск платежа - 590-2 000 руб. (макс. 20% от суммы просроченного платежа) в зависимости от суммы договора и количества просрочек;
- Дополнительно возможен выпуск карты UnionPay Classic
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 55 000 до 400 000 ₽
Льготный период
до 56 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 24% до 78,9%
безналичные операции: 24% годовых с подтверждением дохода, 28% годовых - без подтверждения; наличные операции: 29-36% годовых с подтверждением дохода, 36,6-78,9% годовых - без подтверждения
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
1% от суммы основного долга
1% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 500 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 71 года
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
подтверждение дохода не требуется для лиц старше 26 лет;
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бонусная программа;
- начисление процентов на остаток;
- бесплатное снятие наличных за рубежом
Минусы
- дорогое СМС-информирование;
- существенные санкции за пропуск платежа;
- высокие ставки на операции по снятию наличных без льготного периода
Особые ограничения
- для лиц моложе 26 лет: стаж работы от 12 месяцев, требуется подтверждение дохода и оформление онлайн заявки недоступно;
- первоначально выдается неименная карта, затем она может быть бесплатно перевыпущена на именную
Дата актуализации
11.02.2019 18:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Карта путешественника» в 254 городах России
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Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
- Сайт
- www.vostbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 100-71-00 — единая справочная служба8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание