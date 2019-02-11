начисление бонусных миль за безналичную оплату товаров и услуг, которыми в дальнейшем можно компенсировать в течение 90 дней полную стоимость покупок в категориях "Авиабилеты", "Аренда автомобилей" и "Бронирование отелей" через интернет-банк, списание миль осуществляется по определенной шкале в интернет-банке:

10% за покупки на сайте vostbank.onetwotrip.com;

5% в категориях "Авиалинии", "Ж/д билеты", "Аренда автомобилей" и "Бронирование отелей";

2% за прочие покупки

макс. размер операций для начисления миль - 100 000 руб. в месяц, срок действия миль - 2 года