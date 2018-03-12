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PRIME

ЮниКредит Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
13 775
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
от 91 до 180 дней от 181 до 269 дней 270 дней 368 дней 1101 день
от 1 000 000 ₽ до 15 000 000 ₽ 5,5 5,5 5,5 5,5
от 91 до 180 дней от 181 до 269 дней 270 дней 368 дней 1101 день
от 20 000 $ до 200 000 $ 0,75 1 1,15
Параметры вклада
Срок действия
с 25.11.2014
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Только для клиентов-держателей основных дебетовых карт World MasterCard Black Edition. Оформить вклад можно через отделения банка, через интернет-банк Enter.UniCredit или мобильное приложение Mobile.UniCredit.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 13:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «PRIME» в 35 городах России
77 392
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Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
Адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
Сайт
www.unicreditbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 33 Банкоматы 99 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-10-20 — единая справочная служба

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