Копилка
Пойдем!, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 327 ₽
Ставка
6,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|24 мес.
|от 10 000 ₽
|6,25
два периода начисления процентов: с 1 по 12 месяц - 6,5%, с 13 по 24 месяц - 6%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей; в первые 180 дней срока вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - 100 000 рублей
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты пересчету не подлежат
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада "Кошелёк"
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 13:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копилка» в 115 городах России
9 094
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Пойдем!»
- Адрес
-
125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 76, корп. 4, пом. № 30—49
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-12-30 — единая справочная служба
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