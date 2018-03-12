Вход
Поиск

Копилка

Пойдем!, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 327
Ставка
6,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
24 мес.
от 10 000 ₽ 6,25

два периода начисления процентов: с 1 по 12 месяц - 6,5%, с 13 по 24 месяц - 6%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1 000 рублей; в первые 180 дней срока вклада
Частичное снятие
возможно
неснижаемый остаток - 100 000 рублей
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты пересчету не подлежат
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада "Кошелёк"
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 13:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копилка» в 115 городах России
9 094
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Пойдем!»
Адрес
125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 76, корп. 4, пом. № 30—49
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-12-30 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Капитал 6,33 10 000 ₽ Посмотреть
Кошелек 6 100 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще