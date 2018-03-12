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два периода начисления процентов: с 1 по 12 месяц - 6,5%, с 13 по 24 месяц - 6%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей; в первые 180 дней срока вклада Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - 100 000 рублей Досрочное расторжение на льготных условиях ранее капитализированные проценты пересчету не подлежат Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна на условиях вклада "Кошелёк" Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 13:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.