Экспресс
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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кратна 1000
|Ставка
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|Срок
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|Обеспечение
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|Дата актуализации
|26.12.2018 00:12
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 18 до 70 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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|Оформление займа
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|Форма выдачи
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получить карту можно в любом офисе компании, также для жителей Москвы и МО осуществляется доставка курьером
Погашение
|Порядок погашения
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|Способ оплаты
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QIWI,Евросеть,МТС,Билайн,Ноу-Хау,Золотая Корона