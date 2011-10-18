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Займ-Экспресс, микрозаём

Экспресс

Основные характеристики
  • ставка 2% в день
  • сумма от 3 000 до 30 000 рублей
  • срок выдачи - до 1 дня
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта
онлайн-заявка
2 заявки за 30 дней
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 3 000 до 30 000 рублей

кратна 1000
Ставка
  • 2% в день
Срок
  • от 7 до 30 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 26.12.2018 00:12

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании)
  • обратившиеся впервые
Возраст заемщика
от 18 до 70 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • постоянная в регионе присутствия МФО
  • постоянная в регионе предоставления займа
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • до 1 дня
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта

получить карту можно в любом офисе компании, также для жителей Москвы и МО осуществляется доставка курьером
Погашение
Порядок погашения
  • индивидуальный график
Способ оплаты
  • офис компании
  • онлайн платеж картой
  • платежные терминалы
  • салоны связи
  • кассы банка
  • в отделениях любого банка

QIWI,Евросеть,МТС,Билайн,Ноу-Хау,Золотая Корона
онлайн-заявка

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