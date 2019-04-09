С 1 апреля 2019 года правила присвоения коэффициента «бонус-малус» (КБМ) в ОСАГО изменились, причем к лучшему для водителя, но разобраться в них по-прежнему непросто. Отвечаем на самые сложные вопросы про систему скидок и надбавок за аварийность/безаварийность.

1. Как узнать свой КБМ и оспорить его значение, если не согласен?

Вы можете проверить свой коэффициент за безаварийную/аварийную езду на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА), на сайте страховщика или финансового супермаркета, который предлагает услуги разных компаний и дает возможность сравнить цены (они зависят от выбранного компанией базового тарифа для данного региона). Необходимо ввести фамилию, имя, отчество, дату рождения и номер водительских прав. На сайтах страховщиков или агрегатора вы можете сразу рассчитать стоимость полиса. Если цена подошла, на этой же странице вы можете оплатить полис и получить его по электронной почте в течение нескольких минут. Если вы не согласны (при переходе на единый КБМ могут быть сбои) с данными, можно обратиться в РСА, если там не удалось разрулить ситуацию, есть еще Банк России.

2. Могут ли отличаться значения КБМ у разных компаний?



При расчете стоимости сайт РСА и сайты страховщиков обращаются за вашими данными к одному источнику — автоматизированной информационной системе обязательного страхования автогражданской ответственности (АИС ОСАГО), созданной в соответствии со статьей 30 федерального закона «Об ОСАГО». Соответственно, значения коэффициента у всех компаний одинаковы.

3. Раньше КБМ устанавливался на момент заключения договора ОСАГО и мог меняться в течение года после каждого ДТП. Как теперь?

С 2019 года коэффициент «бонус-малус» присваивается каждому водителю раз в год 1 апреля, в течение года он пересматриваться не будет, даже если вы покупаете новый полис на другой автомобиль. Допустим, после 1 апреля 2019 года, когда вам присвоили КБМ, вы стали виновником аварии, после чего решили продать машину. Затем через пару месяцев купили новое авто и хотите заключить новый договор ОСАГО.

Если вы придете в страховую компанию до 31 марта 2020 года, то случившееся ДТП «в зачет» не пойдет — при расчете стоимости полиса будет применен тот же коэффициент, что и 1 апреля 2019 года. А в момент присвоения нового КБМ (1 апреля 2020 года) будут учитываться все данные о выплатах по ОСАГО, зарегистрированные в АИС ОСАГО за год, даже если ваш страховщик внезапно ушел с рынка. Таким образом, если вы являлись виновником ДТП, лучше перезаключить договор чуть раньше окончания расчетного периода. Но не забывайте, что полис ОСАГО начинает действовать лишь через три дня после заключения договора, так что лучше позаботиться об этом заранее.

4. Я вожу мотоцикл и легковой автомобиль, будет ли у меня единый КБМ при оформлении ОСАГО на любой из этих видов транспорта?

Да, с 1 апреля 2019 года коэффициент «бонус-малус» один для всех видов транспорта, которыми вы управляете, включая грузовые автомобили и маршрутные такси.

5. Какую максимальную скидку я смогу получить за безаварийную езду? Какова максимальная надбавка за высокую аварийность?

За каждый год безаварийной езды, как и раньше, скидка увеличивается на 5%, максимально возможная экономия — 50% (коэффициент 0,5). Ее можно получить на десятый год безаварийной езды. Максимальный повышающий коэффициент — 2,45, его можно «заработать», если трижды (и больше) за год стать виновником ДТП.

6. Сохранится ли мое значение КБМ, если я поменял страховую или долго не страховался?

Раньше все скидки за безаварийную езду «сгорали» при перерыве в страховании более года — приходилось начинать копить скидки с нуля, точнее с единицы. Теперь КБМ не будет обнуляться, даже если вы не страхуетесь или если вписаны в мультиполис. При смене страховщика КБМ тоже не меняется. Раньше имела место практика, когда новый страховщик «не мог» найти ваш КБМ (то есть скидку) в базе. Если вы столкнулись с подобной хитростью, помогите агенту (и себе самому) — найдите свой КБМ на сайте РСА и покажите страховщику, чтобы он не мог отвертеться.

7. Какой у меня будет КБМ при покупке первого полиса страхования автогражданской ответственности?



Для людей, страхующих свою ответственность впервые, КБМ считается равным единице. Такой же КБМ присваивается лицам, данных о которых нет в АИС ОСАГО по какой-то иной причине. Например, если вы поменяли водительское удостоверение и не уведомили об этом своего страховщика — система просто вас не найдет.

8. Если я впишу в полис 18-летнего человека, у которого нет стажа, какой будет КБМ?

Для тех водителей, по которым нет данных в АИС ОСАГО (а до 18 лет их быть попросту не может), коэффициент аварийности равен единице. Надбавки за малые возраст и стаж учитываются другим коэффициентом. По КБМ вы получите единицу, так как выбирается максимальный коэффициент из всех, которые имеют вписанные в полис водители.

Скидки на бочку! Три месяца ОСАГО живет по новым правилам: с расширенным тарифом и новым коэффициентом «возраст-стаж». А с 1 апреля по-новому начисляется «бонус-малус». Что стало с ценами и куда они двинутся дальше?

9. Могу ли я вписать в полис человека, который попадал в аварии (я — нет), без увеличения КБМ?

При расчете цены ОСАГО учитывается КБМ всех лиц, допущенных к управлению автомобилем, причем выбирается наибольший из имеющихся коэффициентов (см. выше). Если в течение нескольких лет вы не попадали в аварии и вам присвоен высокий класс по КБМ (всего их 15), вам невыгодно допускать к управлению «аварийных» водителей.

10. У меня полис без ограничения числа водителей, допущенных к управлению (мультиполис). Кому будет присваиваться повышенный КБМ, если автомобиль окажется участником аварии, но за рулем буду не я?

Раньше коэффициент рассчитывался исходя из данных владельца, а если данных за предыдущий период страхования в базе не было, то КБМ был равен единице. Причем раньше виновность в аварии влияла на КБМ владельца автомобиля, на которого оформлен полис с неограниченным числом допущенных к управлению лиц. Теперь все ДТП «пишутся» только на виновника, то есть в следующем периоде учитываются при расчете его КБМ. Это распространяется и на мультиполисы.