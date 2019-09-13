Россия пока сопротивляется введению отрицательных ставок, но вынуждена будет смириться с ними.

Глобальная экономика все сильнее погружается в трясину отрицательных процентных ставок. 12 сентября ЕЦБ снизил ставку по депозитам на 10 базисных пунктов до рекордно низкого уровня — минус 0,5%.

ФРС пока находится на «стороне добра», в позитивной зоне процентных ставок, но ослабление монетарной политики Федрезерва может привести к отрицательным процентным ставкам и по американской валюте.

Россия пока далека от этих извращений растленного Запада. Отрицательные ставки по рублевым инструментам кажутся особо наивным россиянам невозможными. Но глобальная экономика может в не столь уж отдаленной перспективе заставить и ЦБ РФ войти в отрицательную зону.

Между тем российское законодательство не позволяет банкам устанавливать отрицательные процентные ставки по вкладам. Пункт 1 статьи 838 «Проценты на вклад» ГК РФ гласит: «Банк выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада в размере, определяемом договором банковского вклада». Таким образом, возможность выплаты вкладчиком банку процентов, присущая отрицательным ставкам, исключается.

Это, безусловно, нелепый анахронизм в мире торжествующих отрицательных ставок. Почему российские законодатели не озаботились адаптацией российского законодательства к изменившимся условиям международного рынка? Видимо, у депутатов есть более важные и животрепещущие вопросы. Например, всей палатой ищут американских шпионов.

В связи с отсутствием отрицательных ставок в российском законодательстве вспоминается бессмертный афоризм Воланда: «Ну, уж это положительно интересно, — трясясь от хохота, проговорил профессор, — что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!»

Ущербное российское законодательство противоречит базовому принципу свободы договора (principle of freedom of contract). Можно осуждать отрицательные ставки, но это реальность, с которой придется смириться. Ты их в дверь, а они в окно. Российские банки вынуждены имитировать отрицательные процентные ставки с помощью комиссий. Например, в конце августа в СМИ появилась информация о том, что «Ситибанк ввел комиссию в размере 0,4% в год для клиентов, которые держат на счетах крупные суммы в евро».

Какая позиция у ЦБ РФ по вопросу о внесении изменений в законодательство, позволяющих банкам установить отрицательные ставки по привлекаемым пассивам в иностранных валютах? Она была выражена заместителем председателя Банка России Василием Поздышевым в 2017 году: «Нет уверенности в том, что внесение подобных изменений в законодательство обоснованно. Во-первых, надо иметь в виду, что практика установления отрицательных ставок существует лишь в отдельных странах еврозоны и по отдельным операциям. А во-вторых, такие изменения могут привести к накоплению больших объемов валютной ликвидности вне банковской системы. Хотя соответствующая проблема существует».

К каким последствиям ведет местечковое игнорирование отрицательных ставок? Во-первых, к уже упомянутой имитации. Во-вторых, из-за невозможности привлекать депозиты по отрицательным ставкам банки несут потери.

Причем от евро некуда деться, особенно в условиях дедолларизации экономики. Из-за санкций российские предприятия вынуждены переходить с расчетов в долларах на расчеты в евро. Расчеты в рублях как-то не очень устраивают наших иностранных партнеров, не понимают они толка в «деревянной» валюте.

В любом случае это нелепое ограничение ведет к потерям экономики. Что особенно неприятно в условиях санкций и стагнации. Конечно, вклад этого головотяпства и вредительства в общий негативный эффект относительно невелик, но он, безусловно, существует.

Отрицательные ставки — добро или зло? Вопрос философский. Но они — объективная реальность, данная нам в ощущениях. И с этим придется смириться. Перефразируя Ленина, скажу: «Жить в глобальной экономике и быть свободным от нее нельзя».

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