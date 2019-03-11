​Покупка с секретом

Банки очень не любят квази-кеш-операции Фото: mmaxer/Depositphotos.com

На различных форумах клиенты банков все чаще жалуются на дополнительные комиссии по ряду операций. Как не попасть на плату за квазикеш?

Минус 500

Банки поступательно ужесточают проверку не только операций со счетами, блокируя их на основании «отмывочного» закона 115-ФЗ, но и карточных операций. Так, на интернет-форумах появляется все больше отзывов о попадании клиентов на комиссии за так называемые квази-кеш-операции.

Чаще всего в последнее время на дополнительные комиссии при совершении ряда привычных операций жалуются клиенты Альфа-Банка.

«Покупка лотерейных билетов государственной лотереи попала под эту комиссию, так как это якобы перевод. Тем самым покупая билет за 100 рублей, с меня списывают комиссию 500 рублей. Я в ужасе», — делится форумчанка Банки.ру ChizovaE (здесь и далее орфография и пунктуация авторов отзывов сохранены. — Прим. Банки.ру).

«Пользуюсь услугами банка более 10 лет. Слышал, что банк ввел комиссии за квази-кэш операции, но не мог даже предположить, что теперь нельзя вообще пользоваться кредитной картой даже для оплаты услуг, — пишет форумчанин vladtek. — Я пытался подключить свою кредитную карту к VK pay. Система для проверки карты списала один рубль, и банк с меня без предупреждения на пустом месте снял 500 рублей комиссии».

В официальных ответах клиентам представитель Альфа-Банка указывает, что комиссию за квази-кеш-операции по кредитным картам банк установил еще с 3 сентября 2018 года. К такому виду операций кредитная организация относит перевод на электронный кошелек, оплату дорожных чеков, расчеты в казино, покупку лотерейных билетов и другие операции. Комиссия за совершение квази-кеш-операции идентична комиссии за выдачу наличных. По кредитным картам банка она составляет 6,9%, но не менее 500 рублей.

«В случае сомнений вы можете узнать код операции, предварительно связавшись с торговой точкой. Тип MCC-кода устанавливается торговой точкой и банком-эквайером, обслуживающим эту торговую точку. Обращаем внимание, что банк не несет ответственности за корректность настройки платежного терминала в торговой точке», — сообщается в официальном ответе Альфа-Банка.

Следует отметить, что, судя по отзывам, как минимум постоянным клиентам, которые жалуются на неожиданно списанные комиссии, Альфа-Банк возвращает излишне списанные суммы.

«Чем крупнее банк, чем больше в нем обслуживается розничных клиентов и проходит операций, тем чаще они могут попасть на комиссию за квазикеш», — говорит банкир из одного крупного банка.

Новый старый монстр

Квази-кеш-операции на самом деле существуют на банковском рынке не один год. Это касается и России. С латинского языка слово quasi (квази) переводится как «нечто», «вроде», то есть квази-кеш-операции — это операции, похожие на снятие наличных, но ими не являющиеся. Тем не менее это как раз тот вид трансакций, который банки по ряду причин предпочитают облагать комиссией.

Представитель крупного банка на правах анонимности отмечает, что квази-кеш-операции по своей сути нужны кредитным организациям для того, чтобы обложить комиссией те виды трансакций, которые они по тем или иным причинам не хотят видеть у своих клиентов.

Чем крупнее банк, чем больше в нем обслуживается розничных клиентов и проходит операций, тем чаще они могут попасть на комиссию за квазикеш.

«Например, заведение средств на счета в онлайн-казино. Это само по себе сомнительное мероприятие, учитывая существующее законодательство в России. Но, даже если такие организации оформлены не совсем как онлайн-казино, с помощью отнесения операций в их адрес к квазикешевым банк может обезопасить себя от лишней головной боли», — рассказывает наш собеседник.

По словам заместителя председателя правления банка «Восточный» Алексея Крейтора, сейчас к операциям квазикеш, как правило, относятся пополнение виртуальных кошельков, денежные переводы, покупка ценных бумаг, игорные ставки, лотерейные билеты.

«Все эти операции банк исключает из начисления кешбэка (список MCC указан в правилах бонусной программы). Также по данным операциям может взиматься комиссия за перевод, и на них не будет распространен грейс-период», — обращает внимание Крейтор.

Директор по развитию b2b-продуктов QIWI Александр Афанасов поясняет, что изначально квазикеш было сугубо техническим понятием, которое ввели международные платежные системы. В список таких операций входили трансакции по конкретным MCC-кодам c набором конкретных элементов.

«Однако со временем этот термин приобрел несколько иные характеристики, понятие расширилось, и, по сути, сейчас к квази-кеш-операциям относят все операции с банковскими картами, предполагающие те или иные дополнительные комиссии, взимаемые с клиента», — указывает Афанасов.

Квази у всех разное

Каждый банк руководствуется собственными правилами, поэтому отнесение той или иной операции к квазикешу может отличаться, говорит главный специалист по финансовому мониторингу «Рокетбанка» Татьяна Минеева.

«Квази-кеш-операции представляют собой операции с высоколиквидными активами, то есть те операции, которые непосредственно конвертируются в наличные деньги. Это переводы на депозитные счета в другие банки, покупка фишек в казино и дорожных чеков, пополнение электронных кошельков и не только. Поэтому фактически МСС-коды, относящиеся к квазикешу (например, 7995 и 6051), — это 1/100 от реального объема таких операций, — рассказывает Минеева. — Непосредственно в «Рокете» квази-кеш-операциями считаются операции, результатом совершения которых является получение не товара или услуг, а денег. Сюда, например, относится пополнение электронного кошелька. В Рокетбанке комиссия за проведение квази-кеш-операции не предусмотрена, но на такие операции банк не начисляет кешбэк».

При этом MCC-коды снятия наличных по карте в банкомате и квази-кеш-операций не идентичны, говорит Минеева: их коды будут 6011 и 6051 соответственно.

«Настройки у разных банков отличаются. Одни банки запрещают квази-кеш-операции, другие оставляют их как «оплату финансовых» услуг, третьи — как «снятие наличных» с соответствующими процентами по тарифам, — комментирует Минеева. — Если квази-кеш-операция проводилась по кредитной карте, она может не учитываться в льготном периоде».

Вид карты не имеет значения

Ограничения по квази-кеш-операциям могут затронуть практически любые банковские карты, отмечают эксперты.

«В случае с дебетовыми картами квази-кеш-операции обычно связаны с накруткой кешбэка. Например, у клиента есть 10 тысяч рублей, которые он переводит на другой финансовый инструмент: вторую дебетовую карту, банковский счет или счет дебетового кошелька, аккаунт у форекс-трейдера или в букмекерской конторе. Это все инструменты, откуда деньги впоследствии можно вывести, в том числе в виде наличных средств. Таким образом, держатель карты с кешбэком не совершает полноценной покупки товара или услуги, за которую и положено вознаграждение, а просто гоняет деньги со счета на счет, и за это получает кешбэк», — поясняет Александр Афанасов из QIWI. «Чтобы такого не происходило, банки относят подобные операции к категории «квазикеш», что предполагает неначисление кешбэка по ним, его аннулирование либо, реже, блокировку счета», — добавляет он.

Информация о таких ограничениях, как правило, прописана в тарифах либо в оферте, которую подписывает пользователь (иногда согласие с офертой может выглядеть как необходимость поставить галочку в том или ином документе). Если речь идет о карте с кешбэком, то следует также смотреть эту информацию в правилах бонусной программы.

«В случае с кредитными картами у банка интерес несколько другой: ему важно, чтобы клиент совершал по такой карте как можно больше трансакций. Поэтому по кредиткам за квази-кеш-операции обычно устанавливается заградительная комиссия, у каждого банка ее размер будет разным. В QIWI также существует комиссия за перевод денег с электронного кошелька, допустим, на другую банковскую карту, она составляет 2% от суммы снятия и обусловлена тем, что остальное обслуживание у нас бесплатное», — говорит Афанасов.

В отношении кредиток банки не только могут запрещать квази-кеш-операции или выставлять заградительные комиссии, но и не предоставлять льготный период кредитования, предупреждает руководитель юридического отдела проекта «Совесть» Артем Мишин. «При этом если клиент тратит свои собственные средства, доступные сверх кредитного лимита, то ограничений практически нет», — указывает он.

При оплате картой рассрочки «Совесть» квази-кеш-операциями также считаются те операции, которые могут быть легко конвертированы в наличные деньги.

«Для банка это более высокорискованная операция, поэтому, как правило, мы такие операции запрещаем. Но в определенных случаях квази-кеш-операции у нас допустимы. Например, при оплате покупок в ряде интернет-магазинов из нашей партнерской сети, которые принимают средства через «QIWI Кошелек», — говорит Мишин.

При этом в «Совести» стараются не вводить клиентов в заблуждение и не выставляют постфактум комиссии за совершение операций, просто ограничивая возможность совершения квази-кеш-операций.

Если клиент не совершал операцию, которую банк выявил как квазикеш, то ее можно оспорить в соответствии с процедурами, предусмотренными федеральным законом о платежной системе.

Можно ли оспорить

Банкиры утверждают, что в ряде случаев клиент может оспорить взимание комиссии за проведенную квази-кеш-операцию. Согласно правилам тех же платежных систем, такая комиссия оспаривается в случае мошенничества, технической ошибки либо неправильного следования банком правилам платежных систем. Обращаться при оспаривании начисленной комиссии нужно непосредственно в банк, выпустивший карту, по которой была совершена операция, впоследствии отнесенная к категории «квазикеш». Но здесь есть свои нюансы.

«Если клиент не совершал операцию, которую банк выявил как квазикеш, то ее можно оспорить в соответствии с процедурами, предусмотренными федеральным законом о платежной системе и условиями обслуживания банка, — говорит Артем Мишин из «Совести». — Другой момент, если клиент считает, что проведенная им операция на самом деле не является квазикешем. Так как банки относят операции к квазикеш на основании кодов MCC, которые присваиваются конкретному мерчанту его банком-эквайером в соответствии с правилами платежных систем, то банк, обслуживающий платеж, не может повлиять на эту информацию».

В связи с этим Мишин советует заблаговременно узнавать MCC-код планируемой операции и выяснять в банке-эмитенте, имеются ли какие-то ограничения по операциям с таким кодом.

«Конкретный POS-терминал привязан к конкретному магазину, а платежная система «присваивает» магазину только одну платежную категорию (MCC-код). При этом у платежных систем существуют определенные правила, в рамках которых они присваивают торговой точке тот или иной MCC-код. Например, если в отеле вы можете приобрести на ресепшен воду и чипсы, то эта трансакция все равно пройдет по коду, который относится к категории «Отели», а не «Продажа товаров». Поэтому, если вы совершили покупку в обычном магазине, на автомойке или еще где-то и увидели, что за нее с вас была взята комиссия, это повод задуматься, — предупреждает Александр Афанасов из QIWI. — Здесь либо имеет место ошибка на стороне банка (его POS-терминалу, через который была совершена оплата, соответствует неверный MCC-код, то есть категория торгового предприятия определена неверно), либо вы имеете дело с неким злым умыслом со стороны торговой точки».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru