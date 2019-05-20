Пять страхов, которые мешают вам создать капитал

Брокеры-жулики, обман с облигациями и другие страхи — в исследовании Банки.ру Фото: ra2studio/Depositphotos.com

Несмотря на рост популярности инвестиций, Россия все еще существенно отстает от развитых стран. Лишь 2% наших граждан готовы зарабатывать на фондовом рынке, остальные предпочитают банки и матрацы.



Число открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на Московской бирже достигло 721 тыс., а всего число частных инвесторов превысило 2,3 млн человек. В прошлом году на фондовый рынок пришли более 700 тыс. граждан, опередив динамику всех прошлых лет. Но это лишь ничтожная доля экономически активного населения. Даже общемировая доля частных инвесторов выглядит намного более значительно — 1 млрд человек, или 13% всего населения планеты. Естественно, лидируют развитые страны, такие как США или Япония, где ценные бумаги покупают более 40% граждан.

В России свои капиталы большинство граждан привыкло хранить наличными, максимум — на банковском вкладе. Сейчас на банковских депозитах аккумулировано более 28,2 трлн рублей. Это гигантская сумма, которую можно сопоставить, например, со стоимостью десяти крупнейших компаний на отечественном фондовом рынке — 28,59 трлн рублей. Или в 1,5 раза больше текущего бюджета страны.

Проблема в том, что с помощью банковского вклада никогда не удастся приумножить свои сбережения. В лучшем случае — защитить от инфляции. Ведь любой банк заинтересован прежде всего в том, чтобы максимально заработать на разнице между стоимостью выданных кредитов и привлеченных денег. Поэтому успешно работающей и устойчивой кредитной организации нет смысла завышать ставки. На фондовом рынке компания или банк могут лишь опосредованно влиять на котировки своих бумаг: например, выкупая их (buyback) и снижая объем в обращении или меняя размер дивидендов. Остальное определяют крупные игроки, ожидания инвесторов по поводу перспектив бизнеса, прогнозы аналитиков и т. д. И все это порождает неопределенность. Разбираем основные страхи, мешающие пробовать зарабатывать и эффективно приумножать накопления.

Недоверие к финансовым институтам



Всегда страшно, что с вашими деньгами что-то произойдет. Их украдут, брокер или управляющая компания обанкротятся либо средства будут потеряны из-за технической ошибки. Банковские вклады хотя бы застрахованы, и в случае отзыва лицензии АСВ вернет все с процентами. На фондовом рынке такая практика тоже существует, правда, в других странах, например в США. У нас финансовые власти пока только обсуждают проект, который бы позволил бы защитить деньги на ИИС.



Что произойдет, если брокер, у которого вы открыли счет, разорится? Или обанкротится управляющая компаний, в ПИФы которой вы вложили деньги? По закону имущество пайщиков не входит в состав активов самой УК. Денежные средства находятся на отдельном расчетном счете в банке, а ценные бумаги находятся на счетах ДЕПО в специализированном депозитарии. Депозитарий наряду с регистратором ведет учет прав собственности инвесторов (та же система действует и для брокерских счетов), а также контролирует действия управляющих компаний. В крупных компаниях есть и свой внутренний контроль, который отвечает за то, чтобы управляющий не выходил за рамки прописанной для фонда стратегии. В случае банкротства УК или брокера ценные бумаги просто предаются другому участнику рынка. Имущество ПИФа также может быть распродано, а деньги возвращены пайщикам. При заключении договора с брокером стоит обратить внимание на пункт, позволяющий ему использовать ваши бумаги для операций РЕПО — то есть одалживать другим игрокам. Лучше не соглашаться на это условие.



Конечно, все не гарантирует защиты в случае недобросовестных действий компании (особенно если речь идет о схемах доверительного управления или консультирования). О подобных случаях портал Банки.ру писал неоднократно. Впрочем, от подобного не застрахованы и банковские вкладчики. Вспомним хотя бы историю с клиентами Татфондбанка, деньги которых обманом перевели в инвестиционный фонд «ТФБ Финанс», или случай с клиентами банка «Траст», купившими его кредитные ноты.



Налоги и комиссии съедят весь доход

В отличие от банков, за услуги УК и брокеров, действительно, нужно платить. Однако так ли это страшно? Во-первых, размеры комиссий за управление ПИФов всегда раскрываются на сайте компании, также как тарифы за операции брокеров. Как правило, чем агрессивнее и потенциально доходнее стратегия, тем выше комиссия. Комиссии брокеров также могут существенно отличаться, поэтому прежде, чем выбрать тариф, стоит подумать, как часто будут совершаться операции и в каких объемах. Если речь о разовых сделках, то лучше выбрать стандартные тарифы. Еще больше сэкономить можно, если покупать бумаги биржевых ПИФов или ETF.

Способов минимизировать налоги, которые по закону инвесторы должны платить со своих доходов, также немало. Один из самых популярных способов — открыть индивидуальный инвестиционный счет. Как получить налоговый вычет и заработать на этом, можно прочитать здесь. Налоговые льготы предусмотрены и для пайщиков инвестиционных фондов, а также для владельцев облигаций, выпущенных после января 2017 года. В случае покупки инвестором еврооблигаций Минфина доход, полученный от курсовой переоценки, также не облагается налогом.

Деньги можно потерять

Конечно, если вы покупаете облигации с доходностью 15—20% годовых, велика вероятность, что проблемы в бизнесе приведут компанию к банкротству. В этом случае, как свидетельствует статистика, шансы вернуть деньги ничтожно малы. Особенно если речь шла о покупке субординированных бондов, обязательства по которым в случае банкротства эмитента гасятся в последнюю очередь. Поэтому регулятор предписал эмитентам, выпускающим подобные инструменты, размещать их только среди квалифицированных инвесторов. Такая же история с акциями, которые могут терять значительную часть стоимости в случае ухудшения финансовых показателей или, например, санкций. Скажем, бумаги того же «Аэрофлота», еще пару лет торговавшиеся по 190 рублей, сейчас стоят вдвое меньше. Еще нагляднее пример «Магнита», потерявшего за два года 2/3 капитализации.

Вместе с тем есть и масса обратных примеров, когда за короткий период времени акции компании показывали заметный рост. Например, в прошлом году на фоне ослабления рубля и роста нефтяных цен акции компаний нефтяного сектора показывали рекордный рост. Акции «Роснефти» выросли на 48%, а «Новатэк» принес инвесторам доход свыше 65%.

Поэтому лучший способ не потерять деньги — покупать бумаги разных компаний из разных отраслей и не терять голову, если вдруг акции Сбербанка или «Газпрома» показывают минус. Пока вы не продали ценные бумаги, ваш убыток только на экране компьютера. Опытные инвесторы, напротив, используют это время, чтобы докупить бумаги в портфели и увеличить потенциальную доходность вложений.

Для инвестиций нужно много времени и денег

Если вы пользуетесь мобильным банком или у вас установлено специальное приложение, вовсе не обязательно просиживать часы перед терминалом, отслеживая графики и колебания котировок акций. Если речь о длительных накоплениях, то достаточно периодически заглядывать в планшет или телефон, чтобы узнать последние новости или найти перспективную для инвестиций бумагу. Тем более можно воспользоваться советами робоэдвайзеров. Такой подход, конечно, не позволит стать профессиональным трейдером, но позволит понять основные принципы инвестиционного рынка.

Для этого не требуется иметь на счете миллионы рублей. Большинство продуктов для частных инвесторов устроены так, что начать можно буквально с парой тысяч. Например, некоторые управляющие предлагают купить бумаги ПИФов буквально за 100 рублей. Стоимость облигаций на бирже обычно находится в пределах 1 тыс. рублей, акции обычно продаются лотами. Например, чтобы стать акционером Сбербанка и получать регулярные дивидендные выплаты, достаточно иметь 2,3 тыс. рублей, и чуть дешевле обойдется покупка акций «Газпрома». Бумаги обеих компаний продаются лотами по десять акций. Покупая бумаги на брокерский счет или ИИС, стоит помнить, что у многих инвесткомпаний есть минимальные комиссии, поэтому регулярные покупки бумаг на незначительные суммы могут заметно сократить будущую прибыль или даже привести к потерям.

Сбережения в рублях не очень надежны

Рост курсов ведущих мировых валют в прошлом году лишний раз убедил многих в том, как ненадежен отечественный рубль. Поэтому все большее число россиян делают ставку на сбережения в долларах и евро. В I квартале в ЦБ зафиксировали рост доли вкладов граждан в валюте с 20,3% до 21,5%. Однако вклады — далеко не единственный вариант для тех, кто делает ставку на иностранную валюту.

Совсем недавно у российских инвесторов появилась возможность вкладывать деньги в валютные ПИФы. Причем сделать это можно, как купив бумаги торгующегося фонда на бирже, так и напрямую в управляющей компании. Как устроен этот инструмент и сколько придется заплатить инвестору, подробно можно прочитать в статье Банки.ру. Более популярный вариант — покупка бумаг иностранных компаний через Санкт-Петербургскую биржу. Сейчас площадка предлагает котировки более 800 акций и облигаций. В апреле биржа зафиксировала рекордный объем сделок с иностранными бумагами, а число инвесторов превысило 60 тыс. человек.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru