ЮниКредит Банк изменил ставки по рублевым и долларовым вкладам. «Для жизни» (от 100 тыс. рублей на 270, 368, 735 и 1 800 дней) открывается под 7,45—8% годовых (ранее — под 7,45—7,75%).

«Новый уровень» (от 1 млн рублей, 10 тыс. долларов на 181, 270, 368 и 735 дней) привлекается под 7,32—7,45% (прежде — под 6,7—7%), в долларах — под 2,45% годовых (вместо 2,35—2,85%). Срок депозита в рублях составляет 181, 270, 368 и 735 дней, в долларах — 181, 270 и 368 дней.

«PRIME» (от 1 млн рублей, 20 тыс. долларов) в рублях оформляется под 6,75—7% (ранее — под 6,25—7%), в долларах — под 2,45% годовых (прежде — под 2,1—2,85%). В рублях срок вклада составляет от 91 до 270 дней, 368 и 550 дней, в долларах — от 91 до 270 дней и 368 дней.

«Первоклассный» (от 15 тыс. рублей, от 368 до 550 дней) открывается под 6,5% годовых (вместо 6%).

По вкладу «Клик Депозит» (от 15 тыс. рублей, от 31 до 150 дней) при оформлении в интернет-банке процентные ставки составят 4,5—5% (прежде — 4,25—4,75%), а в мобильном приложении — 5—5,5% годовых (вместо 4,75—5,25%).

«Зарплатный» (от 15 тыс. рублей, от 31 до 150 дней) оформляется под 5,5—6% годовых (до этого — под 5,25—5,75%).

Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов «Первоклассный», «Клик Депозит» и «Зарплатный».

Кроме того, окончен прием средств во вклады «Ю» и «Для друзей».