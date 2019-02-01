Почта Банк понизил ставки по вкладам на 0,25 процентного пункта.

Доходность «Капитального» (на 181, 367 и 546 дней) составит 7,05—7,25%, а «Почтового» (на 181 и 367 дней) — 7,05—7,15% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Доходный» (от 500 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 6,85% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Накопительный» (от 5 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 6,75% годовых. Проценты ежеквартально капитализируются.

По депозитам «Капитальный», «Почтовый» и «Доходный» пополнение предусмотрено в течение первых десяти дней срока договоров, а по «Накопительному» — в течение всего срока вклада.