Банк «Уралсиб» с 12 февраля ввел вклад «Журавли», а также повысил ставки по вкладам в рублях.

Депозит «Журавли» открывается в рублях на 100, 200, 400 и 700 дней. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Доходность составит 6,4—8% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Оформить вклад можно в отделениях банка, а также через интернет-банк или мобильный банк», — говорит эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

«Доход» открывается под 6,1—6,9% (ранее — под 6—6,8%), «Рост» — под 5,4—6,2% (вместо 4,6—5,7%), а «Комфорт» — под 5,1—5,9% годовых (вместо 4—5,4%). Срок депозитов — от 91 до 1 100 дней.

«Почетный пенсионер» (на 91, 181, 367 и 732 дня) привлекается под 6,4—6,9% годовых (ранее — под 5,6—6,4%). Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«Достойный дом детям» (на 91, 181 и 367 дней) оформляется под 6,4—6,9% годовых (ранее — под 5,1—6%). Проценты выплачиваются ежеквартально.

Минимальная сумма всех депозитов составляет 1 тыс. рублей. Дополнительные взносы предусмотрены для всех вкладов, за исключением депозита «Доход». Кроме того, окончен прием средств во вклад «Мы вместе».