Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на текущий счёт Капитализация нет Специальный вклад благотворительный Особые условия 0,5% годовых от суммы вклада с учетом дополнительных взносов банк направляет на финансирование программы «Достойный дом детям!» Детского фонда «Виктория» Пополнение возможно от 3 000 рублей;

не позднее 30 дней до окончания срока вкладов на 91 и 181 день;

не позднее 90 дней до окончания срока вклада на 367 дней;

при пополнении вклада через интернет-банк минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 12.02.2019 10:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.