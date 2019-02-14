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Достойный дом детям

Банк Уралсиб,

Банк Уралсиб вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
69
Ставка
6,9%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 367 дней
от 1 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6,4 6,7 6,9
  • 0,5% годовых от суммы вклада с учетом дополнительных взносов банк направляет на расчетный счет Благотворительного детского фонда «Виктория»;
  • при превышении установленных тарифами максимальных суммовых диапазонов (с учетом дополнительных взносов и причисленных процентов) с даты превышения на всю сумму вклада начисление процентов производится по ставке 0,01% годовых
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
благотворительный
Особые условия
  • 0,5% годовых от суммы вклада с учетом дополнительных взносов банк направляет на финансирование программы «Достойный дом детям!» Детского фонда «Виктория»
Пополнение
возможно
  • от 3 000 рублей;
  • не позднее 30 дней до окончания срока вкладов на 91 и 181 день;
  • не позднее 90 дней до окончания срока вклада на 367 дней;
  • при пополнении вклада через интернет-банк минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
12.02.2019 10:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Достойный дом детям» в 151 городе России
82 998
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Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Сайт
www.uralsib.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
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Телефоны
8 800 250-57-57 — единая справочная служба

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Доход-Прайвет 7,5 50 000 000 ₽ Посмотреть
Доход-Статус 7,3 10 000 000 ₽ Посмотреть
Доход-Приоритет 7,1 5 000 000 ₽ Посмотреть
Доход 6,9 1 000 000 ₽ Посмотреть
Почетный пенсионер 6,9 1 000 ₽ Посмотреть
Рост-Прайвет 6,8 50 000 000 ₽ Посмотреть
Рост-Статус 6,6 10 000 000 ₽ Посмотреть
Комфорт-Прайвет 6,5 50 000 000 ₽ Посмотреть
Рост-Приоритет 6,4 5 000 000 ₽ Посмотреть
Комфорт-Статус 6,3 10 000 000 ₽ Посмотреть
Рост 6,2 1 000 000 ₽ Посмотреть
Комфорт-Приоритет 6,1 5 000 000 ₽ Посмотреть
Комфорт 5,9 1 000 000 ₽ Посмотреть
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