Достойный дом детям
Банк Уралсиб,
Банк Уралсиб вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
69 ₽
Ставка
6,9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 1 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6,4
|6,7
|6,9
- 0,5% годовых от суммы вклада с учетом дополнительных взносов банк направляет на расчетный счет Благотворительного детского фонда «Виктория»;
- при превышении установленных тарифами максимальных суммовых диапазонов (с учетом дополнительных взносов и причисленных процентов) с даты превышения на всю сумму вклада начисление процентов производится по ставке 0,01% годовых
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- благотворительный
- Особые условия
-
- 0,5% годовых от суммы вклада с учетом дополнительных взносов банк направляет на финансирование программы «Достойный дом детям!» Детского фонда «Виктория»
- Пополнение
-
возможно
- от 3 000 рублей;
- не позднее 30 дней до окончания срока вкладов на 91 и 181 день;
- не позднее 90 дней до окончания срока вклада на 367 дней;
- при пополнении вклада через интернет-банк минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 12.02.2019 10:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Достойный дом детям» в 151 городе России
82 998
Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
- Адрес
- 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
- Сайт
- www.uralsib.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-57-57 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
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|Мин. сумма
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|8
|1 000 000 ₽
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|Доход-Прайвет
|7,5
|50 000 000 ₽
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|Доход-Статус
|7,3
|10 000 000 ₽
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|Доход-Приоритет
|7,1
|5 000 000 ₽
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|Доход
|6,9
|1 000 000 ₽
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|Почетный пенсионер
|6,9
|1 000 ₽
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|Рост-Прайвет
|6,8
|50 000 000 ₽
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|Рост-Статус
|6,6
|10 000 000 ₽
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|Комфорт-Прайвет
|6,5
|50 000 000 ₽
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|Рост-Приоритет
|6,4
|5 000 000 ₽
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|Комфорт-Статус
|6,3
|10 000 000 ₽
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|Рост
|6,2
|1 000 000 ₽
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|Комфорт-Приоритет
|6,1
|5 000 000 ₽
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|Комфорт
|5,9
|1 000 000 ₽
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