Почетный пенсионер
Банк Уралсиб,
Банк Уралсиб вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
72 ₽
Ставка
6,9%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|367 дней
|732 дня
|от 1 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6,4
|6,7
|6,9
|6,9
при превышении установленной тарифами максимальной суммы вклада (с учетом дополнительных взносов и причисленных процентов) проценты на сумму во вкладе начисляются по ставке 0,01%
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
вклад открывается:
- при наличии пенсионного удостоверения, удостоверения ветерана ВОВ, труда, органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции, судов, боевых действий, государственной службы или по иным документам, выдаваемым государственными органами труда и социальной защиты, подтверждающим статус пенсионера/ветерана;
- в случае, если до наступления пенсионного возраста вкладчика осталось не более одного года
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
со 181 дня (включительно) начисление процентов по ставке равной 1/2 ставки, установленной договором
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 12.02.2019 10:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Почетный пенсионер» в 151 городе России
32 574
Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
- Адрес
- 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
- Сайт
- www.uralsib.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-57-57 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Верное решение
|9
|150 000 ₽
|Посмотреть
|Стратегия
|8,5
|600 000 ₽
|Посмотреть
|Журавли
|8
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Доход-Прайвет
|7,5
|50 000 000 ₽
|Посмотреть
|Доход-Статус
|7,3
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
|Доход-Приоритет
|7,1
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
|Доход
|6,9
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Достойный дом детям
|6,9
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Рост-Прайвет
|6,8
|50 000 000 ₽
|Посмотреть
|Рост-Статус
|6,6
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
|Комфорт-Прайвет
|6,5
|50 000 000 ₽
|Посмотреть
|Рост-Приоритет
|6,4
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
|Комфорт-Статус
|6,3
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
|Рост
|6,2
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Комфорт-Приоритет
|6,1
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
|Комфорт
|5,9
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть