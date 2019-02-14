при превышении установленной тарифами максимальной суммы вклада (с учетом дополнительных взносов и причисленных процентов) проценты на сумму во вкладе начисляются по ставке 0,01%

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается: при наличии пенсионного удостоверения, удостоверения ветерана ВОВ, труда, органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции, судов, боевых действий, государственной службы или по иным документам, выдаваемым государственными органами труда и социальной защиты, подтверждающим статус пенсионера/ветерана;

в случае, если до наступления пенсионного возраста вкладчика осталось не более одного года Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях со 181 дня (включительно) начисление процентов по ставке равной 1/2 ставки, установленной договором Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 12.02.2019 10:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.