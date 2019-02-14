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Почетный пенсионер

Банк Уралсиб,

Банк Уралсиб вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
72
Ставка
6,9%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 367 дней 732 дня
от 1 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6,4 6,7 6,9 6,9

при превышении установленной тарифами максимальной суммы вклада (с учетом дополнительных взносов и причисленных процентов) проценты на сумму во вкладе начисляются по ставке 0,01%

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

вклад открывается:

  • при наличии пенсионного удостоверения, удостоверения ветерана ВОВ, труда, органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции, судов, боевых действий, государственной службы или по иным документам, выдаваемым государственными органами труда и социальной защиты, подтверждающим статус пенсионера/ветерана;
  • в случае, если до наступления пенсионного возраста вкладчика осталось не более одного года
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

со 181 дня (включительно) начисление процентов по ставке равной 1/2 ставки, установленной договором

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
12.02.2019 10:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Почетный пенсионер» в 151 городе России
32 574
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Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Сайт
www.uralsib.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
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Телефоны
8 800 250-57-57 — единая справочная служба

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Комфорт-Прайвет 6,5 50 000 000 ₽ Посмотреть
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