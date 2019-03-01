Банк «Открытие» повысил ставки по некоторым рублевым вкладам на 0,2—0,5 процентного пункта.
«Основной доход» открывается под 5,97—7,44%, «Свободное управление» — под 5,23—6,22%, а «Активное пополнение» — под 5,72—6,88% годовых.
Проценты по вкладам выплачиваются ежемесячно или капитализируются.
Доходность «Премиального» составит 6,1—7,8% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.
Открывается владельцам карт, выпущенных в рамках тарифных планов «Премиум» и «Оптимальный», премиальных карт категории Mastercard World Black Edition, «Пенсионной карты», «Автокарты» (для карт, выпущенных вне тарифных планов, по договорам, заключенным с 1 мая 2017 года).
Минимальная сумма всех вкладов составляет 50 тыс. рублей. Сроки: 91, 181, 367 и 730 дней.
Пополнять можно вклады «Свободное управление» и «Активное пополнение».