Минкомсвязь планирует одобрить концепцию развития в России Интернета вещей (IoT). Она предусматривает, что правоохранительные органы смогут получать доступ к информации, хранящейся на IoT-платформах, а для защиты российского сегмента Интернета вещей на территории страны будет создана его замкнутая сеть, пишет газета «Коммерсант».

Проект концепции построения и развития сетей Интернета вещей, имеющийся в распоряжении издания, подготовлен Минкомсвязью и Минтрансом. Из него, в частности, следует, что правоохранительные органы должны иметь возможность доступа к информации, хранящейся в системах Интернета вещей, для оперативно-разыскной деятельности. Для этого к сетям IoT должны быть подключены системы средств оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и внесены изменения в закон «О связи».

Сети IoT уязвимы, а их устройства не только собирают данные, но и управляют процессами в экономике, отмечается в документе.

Для защиты российского Интернета вещей предлагается сформировать на территории страны его замкнутую сеть с помощью реестра идентификаторов устройств, точек доступа и других элементов.

Применение устройств без идентификаторов в России должно ограничиваться, а для услуг в сфере IoT предлагается ввести и выдавать отдельную лицензию.

​Российский чип для Интернета вещей прошел первые испытания Испытания будут проходить в течение всего 2019 года.

Проект также предусматривает поддержку отечественных производителей оборудования и разработчиков Интернета вещей. Предлагается дать им преимущества при закупках и ограничить ввоз и использование иностранного оборудования. Так, для сетей стандарта LPWAN в ряде диапазонов с 1 декабря 2020 года предлагается использовать только отечественные базовые станции (требование не распространится на станции, зарегистрированные до этой даты).

Проект концепции 26 марта рассмотрела рабочая группа «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика», сообщил «Коммерсанту» один из участников заседания и подтвердили в пресс-службе АНО. «Учтены предложения большинства игроков рынка, устранены противоречия. Бизнес представил замечания, которые планируется проработать на площадке Минкомсвязи в течение двух недель», — уточнил директор по направлению «Информационная инфраструктура» «Цифровой экономики» Дмитрий Марков. В целом концепция отражает позицию рынка, подтвердила руководитель рабочей группы Анна Серебряникова.

В среду пройдет согласительное совещание с ФСБ и профильным центром компетенций, в четверг заключительная версия будет разослана всем участникам, подтверждают в Минкомсвязи, а к концу года документ будет дополнен в части транспортной телематики и, возможно, других частях. Новые отраслевые разделы концепции должны будут учитывать особенности применения IoT в «умных городах», строительстве, энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях, уточняет глава центра компетенций «Информационная инфраструктура» Борис Глазков.

Где укрыться в «умном городе» Когда наши города станут «умными», жизнь в них станет дешевле, но за это придется заплатить потерей конфиденциальности.

Впрочем, у самих участников рынка связи еще остаются вопросы, указывает газета.

Так, ограничение иностранного оборудования — слишком жесткое решение, считают в «ВымпелКоме», «российские производители не готовы предложить решения для ряда стандартов, что может привести к технологическому вакууму». Ограничения осложнят развитие Интернета вещей в стране, поскольку собственных стандартов и технологий у нас нет, согласны в «ЭР-Телекоме».



Кроме того, требование по подключению СОРМ может поставить в неравные условия участников рынка, сказаться на стоимости сервиса для абонентов и повысить стоимость реализации нацпроекта «Цифровая экономика», опасаются в «ВымпелКоме». Подключение СОРМ было бы логично не на уровне каналов связи, а на уровне платформ IoT, например в энергетике или экологической сфере, и эти требования должны быть вынесены в индустриальное законодательство, считает директор Ассоциации Интернета вещей Андрей Колесников. «Идентификация устройств IoT необходима, но ее стандарты должны быть выработаны участниками рынка и не замкнуты только на России», — считает он. В «МегаФоне» возражают, что «инициативы по информационной безопасности в полной мере отвечают текущим реалиям». Речь идет не только о бытовом применении технологий Интернета вещей, а также о промышленности, транспорте, медицине и других важных отраслях экономики, подчеркивает представитель оператора.

