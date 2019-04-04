Почта Банк изменил условия по потребительским кредитам.

«Суперпочтовый» теперь можно оформить по ставкам от 10,9% до 23,9% годовых (ранее — до 23,8%), при этом ставка от 10,9% годовых доступна в рамках бессрочной акции «Особые условия»: она устанавливается на 2 процентных пункта ниже базовой (12,9—23,9% годовых) при отсутствии просроченной задолженности за последние шесть месяцев по кредиту клиента в банке и при наличии сберегательного (текущего) счета с тарифом «Активный» (подключается при условии совершения операций по счетам клиента, открытым в Почта Банке, на сумму 10 тыс. рублей в месяц и более). Сумма кредита — от 50 тыс. до 1,5 млн рублей на срок от 13 месяцев до пяти лет (до 1,5 млн рублей для клиентов, имеющих сберегательный счет с тарифом «Зарплатный» или «Зарплатный пенсионер», до 1 млн рублей для остальных).

Ставка 12,9% годовых действует при подключении опции «Гарантированная ставка» и оплате комиссии, составляющей 1% от суммы кредита для зарплатных клиентов и 3,9—6,9% (ранее — от 1,9%) — для остальных. При установлении базовой процентной ставки в 12,9% или 14,9% годовых услуга «Гарантированная ставка» не предоставляется.

Рефинансировать кредиты можно на сумму от 50 тыс. до 1 млн рублей по ставкам 12,9—19,9% годовых (ранее — до 19,4%); для неработающих пенсионеров — 16,9 или 19,9% (ранее — 19,5%). Срок кредитования составляет от 13 месяцев до трех лет.

Кредит «Льготный» позволяет пенсионерам получить 20—200 тыс. рублей по ставке 19,9% (ранее — 19,5%) или 21,9% годовых; с подключением услуги «Гарантированная ставка» она снижается до 12,9% годовых при оплате комиссии в 5,9% от суммы кредита. Срок финансирования — от 13 месяцев до трех лет.



«Личное страхование оформляется по желанию заемщика, подтверждение дохода не требуется», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.