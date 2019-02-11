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Рефинансирование

Почта Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,90%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
потребительских, автокредитов; возможно рефинансировать до 4 кредитов
Ставки
Минимальная
  • 12,90 %
  • 500 001 ... 1 000 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Максимальная
  • 19,50 %
  • 50 000 ... 500 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • студенты / молодежь
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • паспорт
  • документы по рефинансируемому кредиту
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
для кредитов до 300 000 рублей - в течение часа; свыше 300 000 рублей- 1 рабочий день
Максимальный срок действия кредитного решения
7 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на карточный счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% на сумму просроченной задолженности; комиссия за услугу "Кредитное информирование" - 500-2 200 руб. в зависимости от периода пропуска платежа
Способ оплаты
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • не требуется регистрация в регионе выдачи кредита;
  • не требуется подтверждение дохода;
  • крупная сумма кредита без обеспечения;
  • личное страхование - по желанию заемщика (не влияет на ставку);
  • возможность рефинансировать до 4-х кредитов
Минусы
  • крупная комиссия за услугу "Кредитное информирование" - 500-2 200 руб. в зависимости от периода пропуска платежа;
  • срок действия решения - 7 дней
Особые ограничения
  • рефинансируемый кредит не должен являться кредитом банков Группы ВТБ
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 10:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 1570 городах России
23 375
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Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
Адрес
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
ОГРН
1023200000010
Сайт
www.pochtabank.ru
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Телефоны
8 800 550-07-70 — единая справочная служба

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