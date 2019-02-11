до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование потребительских, автокредитов; возможно рефинансировать до 4 кредитов Ставки Минимальная 12,90 %

500 001 ... 1 000 000 ₽

1 год ... 5 лет Максимальная 19,50 %

50 000 ... 500 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

студенты / молодежь Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода не требуется Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

паспорт документы по рефинансируемому кредиту Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки для кредитов до 300 000 рублей - в течение часа; свыше 300 000 рублей- 1 рабочий день до 1 дня Максимальный срок действия кредитного решения 7 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на карточный счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% на сумму просроченной задолженности; комиссия за услугу "Кредитное информирование" - 500-2 200 руб. в зависимости от периода пропуска платежа Способ оплаты банкоматы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы не требуется регистрация в регионе выдачи кредита;

не требуется подтверждение дохода;

крупная сумма кредита без обеспечения;

личное страхование - по желанию заемщика (не влияет на ставку);

возможность рефинансировать до 4-х кредитов Минусы крупная комиссия за услугу "Кредитное информирование" - 500-2 200 руб. в зависимости от периода пропуска платежа;

срок действия решения - 7 дней Особые ограничения рефинансируемый кредит не должен являться кредитом банков Группы ВТБ

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.