Рефинансирование
Почта Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,90%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
потребительских, автокредитов; возможно рефинансировать до 4 кредитов
Ставки
Минимальная
- 12,90 %
- 500 001 ... 1 000 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Максимальная
- 19,50 %
- 50 000 ... 500 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- студенты / молодежь
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- паспорт
- документы по рефинансируемому кредиту
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
для кредитов до 300 000 рублей - в течение часа; свыше 300 000 рублей- 1 рабочий день
Максимальный срок действия кредитного решения
7 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на карточный счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% на сумму просроченной задолженности; комиссия за услугу "Кредитное информирование" - 500-2 200 руб. в зависимости от периода пропуска платежа
Способ оплаты
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- не требуется регистрация в регионе выдачи кредита;
- не требуется подтверждение дохода;
- крупная сумма кредита без обеспечения;
- личное страхование - по желанию заемщика (не влияет на ставку);
- возможность рефинансировать до 4-х кредитов
Минусы
- крупная комиссия за услугу "Кредитное информирование" - 500-2 200 руб. в зависимости от периода пропуска платежа;
- срок действия решения - 7 дней
Особые ограничения
- рефинансируемый кредит не должен являться кредитом банков Группы ВТБ
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 10:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 1570 городах России
23 375
Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
- Адрес
- 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
- ОГРН
- 1023200000010
- Сайт
- www.pochtabank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 550-07-70 — единая справочная служба