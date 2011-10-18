Потребительские кредиты банка «Уралфинанс»изменить банк
Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в банке «Уралфинанс», все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн
2 потребительских кредита
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|15,00%
|до 500 000
|3 года
|
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|17,00%
|до 39 999
|3 года
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.