Президент Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс считает преждевременной идею объединения ОСАГО и каско, упомянутую сегодня премьер-министром Дмитрием Медведевым. Мнение главы профильных организаций приводит пресс-служба ВСС и РСА.

Как отмечает Юргенс, объединение добровольного и обязательного видов страхования не предусмотрено действующим законодательством. «Подобное противоречие уже было выявлено при попытке дать страхователю возможность выбирать страховую сумму по ОСАГО», — сказал президент ВСС. По его словам, на Западе существует такая практика, однако российский страховой рынок к ней пока не готов.



​Правительство готово освободить некоторых автовладельцев от покупки полисов ОСАГО «Здесь надо посмотреть на совмещение подходов обязательного страхования и добровольного в рамках гражданского законодательства», — отметил премьер-министр РФ.

РСА полагает, что сейчас автовладельцы и общество нуждаются в первую очередь в индивидуализации тарифов: они должны стать более справедливыми и мотивировать водителей к безаварийной езде. Дополнительные же опции к обязательной «автогражданке» и попытки модернизировать и без того хорошо работающее добровольное каско вряд ли можно отнести к первостепенным задачам, заключает представитель страховщиков.

Между тем в среду также стало известно, что Банк России считает возможным рассмотреть введение в России комбинированного полиса ОСАГО и каско.

