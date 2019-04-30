Банк «Уралсиб» снизил ставки по вкладам в рублях.

Так, вклад «Комфорт» открывается под 4,7—5,6% (ранее — под 5,1—5,9%), «Доход» — под 5,5—6,6% (прежде — под 6,1—6,9%), а «Рост» — под 4,8—5,8% годовых (вместо 5,4—6,2%). Срок депозитов — от 91 до 1 100 дней.

«Почетный пенсионер» (на 91, 181, 367 и 732 дня) привлекается под 5,8—6,6% годовых (ранее — под 6,4—6,9%).

Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Достойный дом детям» (на 91, 181 и 367 дней) оформляется под 5,8—6,6% годовых (до этого — под 6,4—6,9%). Проценты выплачиваются ежеквартально.

Минимальная сумма всех депозитов составляет 1 тыс. рублей.

Доходность вклада «Бери выше» (от 50 тыс. рублей на 91, 181, 367 и 732 дня) составляет 6,1—7,5% годовых (прежде — 6,5—7,8%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Дополнительные взносы предусмотрены для всех депозитов, кроме «Бери выше» и «Доход».

Кроме того, окончен прием вклада «Журавли».