Банк «Уралсиб» снизил ставки по вкладам в рублях и долларах на 0,1—0,5 процентного пункта.



Вклад «Комфорт» открывается под 4,4—5,4% в рублях и под 0,1—0,8% в долларах, «Доход» в рублях — под 5,2—6,4%, в долларах — под 0,3—1,7%, а «Рост» — под 4,5—5,6% в рублях и под 0,1—1,4% годовых в долларах. Сроки депозитов — от 91 до 1 100 дней. «Почетный пенсионер» (на 91, 181, 367 и 732 дня) привлекается под 5,5—6,4% годовых.

Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Достойный дом детям» (на 91, 181 и 367 дней) оформляется под 5,5—6,4% годовых. Проценты выплачиваются ежеквартально.

Минимальная сумма всех депозитов составляет 1 тыс. рублей.

Доходность вклада «Бери выше» (от 50 тыс. рублей, 700 долларов на 91, 181, 367 и 732 дня) составляет 5,8—7,3% в рублях и 1,1—2,2% годовых в долларах.

Депозит «Лето» (от 100 тыс. рублей, 1,5 тыс. долларов на 181, 367 и 732 дня) при оформлении в офисе в рублях открывается под 6,3—7,1%, в долларах — под 1,5—1,9%, а при оформлении онлайн в рублях — под 6,7—7,5%, в долларах — под 1,8—2,2% годовых.

Проценты по вкладам «Бери выше» и «Лето» выплачиваются в конце срока.

Дополнительные взносы предусмотрены для всех депозитов, кроме «Бери выше», «Доход» и «Лето».