Банк «Авангард» снизил ставки по вкладам в рублях на 0,25 процентного пункта.

«Базовый» с выплатой процентов в конце срока (на один, три, шесть месяцев и один год) привлекается под 5,5—6%, а с ежемесячной выплатой процентов (на три, шесть месяцев и один год) — под 5,5—5,75% годовых.

«Базовый — Интернет» с выплатой процентов в конце срока (на 10, 20 дней, один, три, шесть месяцев и один год) можно оформить под 4,25—6%, а с ежемесячной выплатой процентов (на три, шесть месяцев и один год) — под 5,5—5,75% годовых.

Доходность «Мультивалютного — Интернет» с выплатой процентов в конце срока (на 20 дней, один, три, шесть месяцев и один год) составляет в рублях 4,5—5,5%, а с ежемесячной выплатой процентов (на три, шесть месяцев и один год) — 5—5,25% годовых.

Сумма первоначального взноса по вкладам установлена в размере 10 тыс. рублей. Пополнение по ним не предусмотрено.