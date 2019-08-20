Петербургский Социальный Коммерческий Банк снизил ставки по вкладам в рублях на 0,25 процентного пункта.

Вклад «Классический» (от 10 тыс. рублей на срок от одного месяца до года) размещается под 5,25—6,25% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока.

«Классический-ВИП» (от 5 млн рублей на один год) можно открыть под 6% годовых. Выплата процентов — в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по льготным ставкам 4,25—6% годовых.

«Накопительный Люкс» (от 50 тыс. рублей на срок от шести месяцев до года) привлекается под 4,25—5,75% в зависимости от суммы вклада, а «Мультивалютный» (от 200 тыс. рублей на срок от шести месяцев до года) — под 6% годовых.

«Доходный» (от 10 тыс. рублей на один год) можно оформить под 5,71% годовых (за первый и второй месяцы начисляется 5,25%, за третий месяц — 5,5%, с четвертого по девятый — 5,75%, с десятого по 12-й месяцы — 6% годовых). По трем вышеперечисленным вкладам проценты выплачиваются ежемесячно.

Дополнительные взносы предусмотрены для «Накопительного Люкс» и «Мультивалютного».