Классический
Петербургский Социальный Коммерческий Банк,
Петербургский Социальный Коммерческий Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока или ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
67 564 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 31 до 60 дней
|от 61 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 дня до 1 года
|от 10 000 ₽
|5,25
|5,25
|6
|6
|6,25
|от 1 400 000 ₽
|5,5
|5,5
|6,25
|6,25
|6,5
|от 31 до 60 дней
|от 61 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 дня до 1 года
|от 500 $
|0,5
|0,5
|0,75
|1,25
|1,5
|от 20 000 $
|0,75
|0,75
|1
|1,5
|1,75
|от 31 до 60 дней
|от 61 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 дня до 1 года
|от 500 €
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
|0,1
|от 20 000 €
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
|0,1
при заключении договоров с ветеранами ВОВ, инвалидами ВОВ, жителями блокадного Ленинграда и награжденными медалью «За оборону Ленинграда» минимальная сумма вклада составляет 5 000 рублей
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока или ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
проценты могут перечисляться на счет, валюта которого отличается от валюты размещенного вклада
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада "Классический 31 день" или вклада аналогичного начальному на дату каждой пролонгации, в течение года с момента окончания начального вклада
- Дата актуализации
- 17.01.2019 16:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 2 городах России
8 322
Справочная информация
АО «Петербургский социальный коммерческий банк»
- Адрес
- 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 42
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 200-35-65 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
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|Название
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|200 000 ₽
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