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Классический

Петербургский Социальный Коммерческий Банк,

Петербургский Социальный Коммерческий Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока или ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
67 564
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 31 до 60 дней от 61 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 дня до 1 года
от 10 000 ₽ 5,25 5,25 6 6 6,25
от 1 400 000 ₽ 5,5 5,5 6,25 6,25 6,5
от 31 до 60 дней от 61 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 дня до 1 года
от 500 $ 0,5 0,5 0,75 1,25 1,5
от 20 000 $ 0,75 0,75 1 1,5 1,75
от 31 до 60 дней от 61 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 дня до 1 года
от 500 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1
от 20 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1

при заключении договоров с ветеранами ВОВ, инвалидами ВОВ, жителями блокадного Ленинграда и награжденными медалью «За оборону Ленинграда» минимальная сумма вклада составляет 5 000 рублей

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока или ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
проценты могут перечисляться на счет, валюта которого отличается от валюты размещенного вклада
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада "Классический 31 день" или вклада аналогичного начальному на дату каждой пролонгации, в течение года с момента окончания начального вклада
Дата актуализации
17.01.2019 16:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 2 городах России
8 322
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Справочная информация
АО «Петербургский социальный коммерческий банк»
Адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 42
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 3
Банкоматы 3
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Телефоны
8 800 200-35-65 — единая справочная служба

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