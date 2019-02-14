минимальная сумма - 200 000 рублей или эквивалент в долларах/евро по курсу Банка России на дату внесения вклада

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация нет Специальный вклад мультивалютный допускается безналичная конвертация без ограничений из одной валюты в другую между счетами, открытыми в рамках одного вклада; при проведении конвертации берется комиссия 0,1% Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 10 000 рублей, 250 долларов/евро; не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 17.01.2019 16:23

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.