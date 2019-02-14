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Мультивалютный

Петербургский Социальный Коммерческий Банк,

Петербургский Социальный Коммерческий Банк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,25%
Сумма
от 200 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
6 199
Ставка
6,25%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 181 дня до 1 года
от 200 000 ₽ 6,25
от 181 дня до 1 года
от 3 500 $ 0,75
от 181 дня до 1 года
от 2 900 € 0,01

минимальная сумма - 200 000 рублей или эквивалент в долларах/евро по курсу Банка России на дату внесения вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
мультивалютный
допускается безналичная конвертация без ограничений из одной валюты в другую между счетами, открытыми в рамках одного вклада; при проведении конвертации берется комиссия 0,1%
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

10 000 рублей, 250 долларов/евро; не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
17.01.2019 16:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мультивалютный» в 2 городах России
4 966
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Справочная информация
АО «Петербургский социальный коммерческий банк»
Адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 42
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 3
Банкоматы 3
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Телефоны
8 800 200-35-65 — единая справочная служба

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