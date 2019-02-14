Мультивалютный
Петербургский Социальный Коммерческий Банк,
Петербургский Социальный Коммерческий Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,25%
Сумма
от 200 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 199 ₽
Ставка
6,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 181 дня до 1 года
|от 200 000 ₽
|6,25
|от 181 дня до 1 года
|от 3 500 $
|0,75
|от 181 дня до 1 года
|от 2 900 €
|0,01
минимальная сумма - 200 000 рублей или эквивалент в долларах/евро по курсу Банка России на дату внесения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
мультивалютный
допускается безналичная конвертация без ограничений из одной валюты в другую между счетами, открытыми в рамках одного вклада; при проведении конвертации берется комиссия 0,1%
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
10 000 рублей, 250 долларов/евро; не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 17.01.2019 16:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мультивалютный» в 2 городах России
4 966
Справочная информация
АО «Петербургский социальный коммерческий банк»
- Адрес
- 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 42
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 200-35-65 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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